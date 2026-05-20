Які нові автомобілі скуповують українці навесні 2026 року

Renault Duster 2025 року.

Український ринок нових автомобілів відновлюється після зниження активності. За даними ГСЦ МВС попит зростає другий місяць поспіль. У квітні власниками нових машин стали майже 5800 водіїв, що на 7,8% більше порівняно з березнем. Лідерські позиції традиційно утримують Toyota, Renault та Skoda.

Переміна місць

Суттєвий прогрес продемонстрував німецький бренд BMW, який збільшив результат на 167 нових машин та посилив тиск на Volkswagen. З першої дюжини марок випали Audi та Mercedes-Benz, які поступилися місцем компанії Lexus.

Сюрпризом у заліку моделей став високий попит на седани BMW 3 Серії. Покупці активно обирають ці машини через презентацію восьмого покоління, яке дебютувало в електричній версії. Прагнення придбати актуальний кузов пов'язане з небажанням клієнтів переходити на радикальний дизайн майбутньої концепції Neue Klasse.

ТОП-12 брендів авто в Україні

Рейтинг за підсумками продажів нових автомобілів у квітні проти березня 2026 року.

Toyota: 688 нових авто(-104) Renault: 501 (-2) Skoda: 430 (-53) Volkswagen: 422 (-34) BMW: 418 (+167) BYD: 385 (+215) Hyundai: 384 (-2) Mazda: 221 (+23) Nissan: 192 (-49) Citroen: 179 (+48) Suzuki: 165 (-36) Lexus: 155 (+21)

Китайський камбек

На ринок повертається китайський гігант BYD, який додав до підсумку 215 угод та змістив з шостого рядка компанію Hyundai. Виробник тепер робить ставку не лише на електромобілі, а й на підзарядні гібриди серії DM-i. Головними новинками бренду стали кросовери Song L DM-i та Sea Lion 06 DM-i. Водночас електричний Leopard 3 зміг повернутися до десятки лідерів попиту.

Активізацію продемонстрував французький Citroen C5 Aircross, продажі якого підтримав розпродаж залишків першої генерації з дизельними двигунами за вигідною ціною.

Тим часом бестселери Toyota Land Cruiser Prado та Toyota RAV4 продемонстрували сповільнення темпів реалізації. Експерти пояснюють це логістичними обмеженнями імпортера, позаяк ці моделі зазвичай розкуповують прямо з автовозів.

ТОП моделей нових авто в Україні

Рейтинг за підсумками продажів нових автомобілів у квітні проти березня 2026 року.

Renault Duster: 369 нових авто (+38) Toyota RAV4: 332 (-71) Hyundai Tucson: 207 (-25) Skoda Kodiaq: 143 (-12) Volkswagen Tiguan: 124 (+30) Skoda Karoq: 119 (+29) BMW 3 Серії: 117 (+66) Volkswagen Touareg: 117 (-75) Mazda CX-5: 113 (+6) BYD Sea Lion 06: 101 (+53) Suzuki S-Cross: 101 (+2) Toyota Yaris Cross: 101 (+33) BYD Leopard 3: 97 (+75) Nissan Qashqai: 95 (-42) Kia Sportage: 90 (-21) BYD Song L: 90 (+45) Toyota Camry: 85 (+35) Nissan X-Trail: 71 (-1) BMW X5: 68 (+17) Mitsubishi Outlander: 68 (+4) Volkswagen Tayron: 64 (+17) Citroen C5 Aircross: 63 (+28) Audi Q8: 58 (-10) Toyota Land Cruiser Prado: 58 (-88) Hyundai Staria: Skoda Octavia: 56 (-24) Lexus RX: 54 (+11)

