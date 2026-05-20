Какие новые автомобили скупают украинцы весной 2026 года
Украинский рынок новых автомобилей восстанавливается после снижения активности. По данным ГСЦ МВД спрос растет второй месяц подряд. В апреле владельцами новых машин стали почти 5800 водителей, что на 7,8% больше по сравнению с мартом. Лидерские позиции традиционно удерживают Toyota, Renault и Skoda.
Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.
Перемена мест
Существенный прогресс продемонстрировал немецкий бренд BMW, который увеличил результат на 167 новых машин и усилил давление на Volkswagen. Из первой дюжины марок выпали Audi и Mercedes-Benz, которые уступили место компании Lexus.
Сюрпризом в зачете моделей стал высокий спрос на седаны BMW 3 Серии. Покупатели активно выбирают эти машины из-за презентации восьмого поколения, которое дебютировало в электрической версии. Стремление приобрести актуальный кузов связано с нежеланием клиентов переходить на радикальный дизайн будущей концепции Neue Klasse.
ТОП-12 брендов авто в Украине
Рейтинг по итогам продаж новых автомобилей в апреле против марта 2026 года.
- Toyota: 688 новых авто (-104)
- Renault: 501 (-2)
- Skoda: 430 (-53)
- Volkswagen: 422 (-34)
- BMW: 418 (+167)
- BYD: 385 (+215)
- Hyundai: 384 (-2)
- Mazda: 221 (+23)
- Nissan: 192 (-49)
- Citroen: 179 (+48)
- Suzuki: 165 (-36)
- Lexus: 155 (+21)
Китайский камбэк
На рынок возвращается китайский гигант BYD, который добавил к итогу 215 сделок и сместил с шестой строчки компанию Hyundai. Производитель теперь делает ставку не только на электромобили, но и на подзарядные гибриды серии DM-i. Главными новинками бренда стали кроссоверы Song L DM-i и Sea Lion 06 DM-i. В то же время электрический Leopard 3 смог вернуться в десятку лидеров спроса.
Активизацию продемонстрировал французский Citroen C5 Aircross, продажи которого поддержала распродажа остатков первой генерации с дизельными двигателями по выгодной цене.
Между тем бестселлеры Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4 продемонстрировали замедление темпов реализации. Эксперты объясняют это логистическими ограничениями импортера, поскольку эти модели обычно раскупают прямо с автовозов.
ТОП моделей новых авто в Украине
Рейтинг по итогам продаж новых автомобилей в апреле против марта 2026 года.
- Renault Duster: 369 новых авто (+38)
- Toyota RAV4: 332 (-71)
- Hyundai Tucson: 207 (-25)
- Skoda Kodiaq: 143 (-12)
- Volkswagen Tiguan: 124 (+30)
- Skoda Karoq: 119 (+29)
- BMW 3 Серии: 117 (+66)
- Volkswagen Touareg: 117 (-75)
- Mazda CX-5: 113 (+6)
- BYD Sea Lion 06: 101 (+53)
- Suzuki S-Cross: 101 (+2)
- Toyota Yaris Cross: 101 (+33)
- BYD Леопард 3: 97 (+75)
- Nissan Qashqai: 95 (-42)
- Kia Sportage: 90 (-21)
- BYD Song L: 90 (+45)
- Toyota Camry: 85 (+35)
- Nissan X-Trail: 71 (-1)
- BMW X5: 68 (+17)
- Mitsubishi Outlander: 68 (+4)
- Volkswagen Tayron: 64 (+17)
- Citroen C5 Aircross: 63 (+28)
- Audi Q8: 58 (-10)
- Toyota Land Cruiser Prado: 58 (-88)
- Hyundai Staria:
- Skoda Octavia: 56 (-24)
- Lexus RX: 54 (+11)
Ранее Новини.LIVE писали о самых дешевых новых кроссоверах в Украине в 2026 году. Покупатели могут выбирать между компактными городскими авто и просторными европейскими вариантами.
Также читайте, какие подержанные автомобили раскупают в Украине мгновенно. Семь лидеров ликвидности демонстрируют высокую скорость продажи даже при значительной рыночной стоимости.