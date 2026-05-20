Какие новые автомобили скупают украинцы весной 2026 года

Renault Duster 2025 года. Фото: carexpert.com.au

Украинский рынок новых автомобилей восстанавливается после снижения активности. По данным ГСЦ МВД спрос растет второй месяц подряд. В апреле владельцами новых машин стали почти 5800 водителей, что на 7,8% больше по сравнению с мартом. Лидерские позиции традиционно удерживают Toyota, Renault и Skoda.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

Перемена мест

Существенный прогресс продемонстрировал немецкий бренд BMW, который увеличил результат на 167 новых машин и усилил давление на Volkswagen. Из первой дюжины марок выпали Audi и Mercedes-Benz, которые уступили место компании Lexus.

Сюрпризом в зачете моделей стал высокий спрос на седаны BMW 3 Серии. Покупатели активно выбирают эти машины из-за презентации восьмого поколения, которое дебютировало в электрической версии. Стремление приобрести актуальный кузов связано с нежеланием клиентов переходить на радикальный дизайн будущей концепции Neue Klasse.

ТОП-12 брендов авто в Украине

Рейтинг по итогам продаж новых автомобилей в апреле против марта 2026 года.

Toyota: 688 новых авто (-104) Renault: 501 (-2) Skoda: 430 (-53) Volkswagen: 422 (-34) BMW: 418 (+167) BYD: 385 (+215) Hyundai: 384 (-2) Mazda: 221 (+23) Nissan: 192 (-49) Citroen: 179 (+48) Suzuki: 165 (-36) Lexus: 155 (+21)

Китайский камбэк

На рынок возвращается китайский гигант BYD, который добавил к итогу 215 сделок и сместил с шестой строчки компанию Hyundai. Производитель теперь делает ставку не только на электромобили, но и на подзарядные гибриды серии DM-i. Главными новинками бренда стали кроссоверы Song L DM-i и Sea Lion 06 DM-i. В то же время электрический Leopard 3 смог вернуться в десятку лидеров спроса.

Активизацию продемонстрировал французский Citroen C5 Aircross, продажи которого поддержала распродажа остатков первой генерации с дизельными двигателями по выгодной цене.

Между тем бестселлеры Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4 продемонстрировали замедление темпов реализации. Эксперты объясняют это логистическими ограничениями импортера, поскольку эти модели обычно раскупают прямо с автовозов.

ТОП моделей новых авто в Украине

Renault Duster: 369 новых авто (+38) Toyota RAV4: 332 (-71) Hyundai Tucson: 207 (-25) Skoda Kodiaq: 143 (-12) Volkswagen Tiguan: 124 (+30) Skoda Karoq: 119 (+29) BMW 3 Серии: 117 (+66) Volkswagen Touareg: 117 (-75) Mazda CX-5: 113 (+6) BYD Sea Lion 06: 101 (+53) Suzuki S-Cross: 101 (+2) Toyota Yaris Cross: 101 (+33) BYD Леопард 3: 97 (+75) Nissan Qashqai: 95 (-42) Kia Sportage: 90 (-21) BYD Song L: 90 (+45) Toyota Camry: 85 (+35) Nissan X-Trail: 71 (-1) BMW X5: 68 (+17) Mitsubishi Outlander: 68 (+4) Volkswagen Tayron: 64 (+17) Citroen C5 Aircross: 63 (+28) Audi Q8: 58 (-10) Toyota Land Cruiser Prado: 58 (-88) Hyundai Staria: Skoda Octavia: 56 (-24) Lexus RX: 54 (+11)

