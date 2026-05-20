Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какие новые автомобили скупают украинцы весной 2026 года

Какие новые автомобили скупают украинцы весной 2026 года

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 13:50
Какие новые автомобили скупают украинцы весной 2026 года
Renault Duster 2025 года. Фото: carexpert.com.au

Украинский рынок новых автомобилей восстанавливается после снижения активности. По данным ГСЦ МВД спрос растет второй месяц подряд. В апреле владельцами новых машин стали почти 5800 водителей, что на 7,8% больше по сравнению с мартом. Лидерские позиции традиционно удерживают Toyota, Renault и Skoda.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

Перемена мест

Существенный прогресс продемонстрировал немецкий бренд BMW, который увеличил результат на 167 новых машин и усилил давление на Volkswagen. Из первой дюжины марок выпали Audi и Mercedes-Benz, которые уступили место компании Lexus.

Сюрпризом в зачете моделей стал высокий спрос на седаны BMW 3 Серии. Покупатели активно выбирают эти машины из-за презентации восьмого поколения, которое дебютировало в электрической версии. Стремление приобрести актуальный кузов связано с нежеланием клиентов переходить на радикальный дизайн будущей концепции Neue Klasse.

ТОП-12 брендов авто в Украине

Рейтинг по итогам продаж новых автомобилей в апреле против марта 2026 года.

Читайте также:
  1. Toyota: 688 новых авто (-104)
  2. Renault: 501 (-2)
  3. Skoda: 430 (-53)
  4. Volkswagen: 422 (-34)
  5. BMW: 418 (+167)
  6. BYD: 385 (+215)
  7. Hyundai: 384 (-2)
  8. Mazda: 221 (+23)
  9. Nissan: 192 (-49)
  10. Citroen: 179 (+48)
  11. Suzuki: 165 (-36)
  12. Lexus: 155 (+21)

Китайский камбэк

На рынок возвращается китайский гигант BYD, который добавил к итогу 215 сделок и сместил с шестой строчки компанию Hyundai. Производитель теперь делает ставку не только на электромобили, но и на подзарядные гибриды серии DM-i. Главными новинками бренда стали кроссоверы Song L DM-i и Sea Lion 06 DM-i. В то же время электрический Leopard 3 смог вернуться в десятку лидеров спроса.

Активизацию продемонстрировал французский Citroen C5 Aircross, продажи которого поддержала распродажа остатков первой генерации с дизельными двигателями по выгодной цене.

Между тем бестселлеры Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4 продемонстрировали замедление темпов реализации. Эксперты объясняют это логистическими ограничениями импортера, поскольку эти модели обычно раскупают прямо с автовозов.

ТОП моделей новых авто в Украине

Рейтинг по итогам продаж новых автомобилей в апреле против марта 2026 года.

  1. Renault Duster: 369 новых авто (+38)
  2. Toyota RAV4: 332 (-71)
  3. Hyundai Tucson: 207 (-25)
  4. Skoda Kodiaq: 143 (-12)
  5. Volkswagen Tiguan: 124 (+30)
  6. Skoda Karoq: 119 (+29)
  7. BMW 3 Серии: 117 (+66)
  8. Volkswagen Touareg: 117 (-75)
  9. Mazda CX-5: 113 (+6)
  10. BYD Sea Lion 06: 101 (+53)
  11. Suzuki S-Cross: 101 (+2)
  12. Toyota Yaris Cross: 101 (+33)
  13. BYD Леопард 3: 97 (+75)
  14. Nissan Qashqai: 95 (-42)
  15. Kia Sportage: 90 (-21)
  16. BYD Song L: 90 (+45)
  17. Toyota Camry: 85 (+35)
  18. Nissan X-Trail: 71 (-1)
  19. BMW X5: 68 (+17)
  20. Mitsubishi Outlander: 68 (+4)
  21. Volkswagen Tayron: 64 (+17)
  22. Citroen C5 Aircross: 63 (+28)
  23. Audi Q8: 58 (-10)
  24. Toyota Land Cruiser Prado: 58 (-88)
  25. Hyundai Staria:
  26. Skoda Octavia: 56 (-24)
  27. Lexus RX: 54 (+11)

Ранее Новини.LIVE писали о самых дешевых новых кроссоверах в Украине в 2026 году. Покупатели могут выбирать между компактными городскими авто и просторными европейскими вариантами.

Также читайте, какие подержанные автомобили раскупают в Украине мгновенно. Семь лидеров ликвидности демонстрируют высокую скорость продажи даже при значительной рыночной стоимости.

авто BMW автомобиль Volkswagen Renault продажа авто Nissan Toyota Mazda Lexus Hyundai BYD Citroën Škoda Suzuki
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации