Самые дешевые новые кроссоверы в Украине в 2026 году

Suzuki Vitara 2025 года.

Украинский авторынок предлагает ограниченное количество новых моделей по доступной цене, однако популярный сегмент кроссоверов до сих пор имеет предложения ниже 1 000 000 грн. Некоторые бренды сохраняют лояльные ценники благодаря специальным программам и акционным предложениям. Покупатели могут выбирать между компактными городскими авто и просторными европейскими вариантами.

Бюджетные лидеры

Chery Tiggo 2 Pro остается самым дешевым представителем класса со стартовой ценой 599 000 грн. Модель оснащена бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 109 л.с. и предлагается исключительно с передним приводом. Базовая версия предусматривает механическую трансмиссию, тогда как вариант с автоматической коробкой передач будет стоить 649 000 грн.

Renault Kardian предлагает современный авто по специальной цене от 728 300 грн при условии использования программы лояльности. Без дополнительных скидок рекомендованная стоимость модели составляет от 794 700 грн. Автомобиль получил турбодвигатель 1 л мощностью 100 л.с., а версия с вариатором обойдется в 782 600 грн.

Практичные варианты

Hyundai Venue уверенно конкурирует в сегменте с ценником от 866 900 грн за версию с двигателем 1,6 л на 123 л.с.. Эта модель привлекает соотношением мощности и стоимости в базовой комплектации с передним приводом. При желании получить автоматическую трансмиссию придется заплатить от 912 600 грн.

Citroën C3 Aircross выделяется среди конкурентов благодаря внушительным габаритам и просторному салону. Модели 2025 года выпуска стартуют от 906 000 грн, тогда как актуальные авто 2026 года стоят от 922 900 грн. Линейка включает бензиновый турбодвигатель 1,2 л и мощную гибридную установку стоимостью от 1 105 100 грн.

Японское качество

Suzuki Vitara демонстрирует уникальную политику, где версия с автоматической коробкой передач за 980 000 грн оказывается дешевле механики. Модель оснащена турбодвигателем 1,4 л мощностью 140 л.с., что делает ее одной из самых мощных в списке. Важным преимуществом Vitara является доступность системы полного привода. Бренд также предлагает кроссовер Suzuki S-Cross, стоимость которого начинается от 985 000 грн.

