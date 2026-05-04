Найдешевші нові кросовери в Україні у 2026 році

Український авторинок пропонує обмежену кількість нових моделей за доступною ціною, проте популярний сегмент кросоверів досі має пропозиції нижче 1 000 000 грн. Деякі бренди зберігають лояльні цінники завдяки спеціальним програмам та акційним пропозиціям. Покупці можуть обирати між компактними міськими авто та просторими європейськими варіантами.

Бюджетні лідери

Chery Tiggo 2 Pro залишається найдешевшим представником класу зі стартовою ціною 599 000 грн. Модель оснащена бензиновим двигуном об’ємом 1,5 л потужністю 109 к.с. та пропонується виключно з переднім приводом. Базова версія передбачає механічну трансмісію, тоді як варіант з автоматичною коробкою передач коштуватиме 649 000 грн.

Renault Kardian пропонує сучасний авто за спеціальною ціною від 728 300 грн за умови використання програми лояльності. Без додаткових знижок рекомендована вартість моделі становить від 794 700 грн. Автомобіль отримав турбодвигун 1 л потужністю 100 к.с., а версія з варіатором обійдеться у 782 600 грн.

Практичні варіанти

Hyundai Venue впевнено конкурує в сегменті з цінником від 866 900 грн за версію з двигуном 1,6 л на 123 к.с.. Ця модель приваблює співвідношенням потужності та вартості в базовій комплектації з переднім приводом. За бажання отримати автоматичну трансмісію доведеться заплатити від 912 600 грн.

Citroën C3 Aircross виділяється серед конкурентів завдяки значним габаритам та просторому салону. Моделі 2025 року випуску стартують від 906 000 грн, тоді як актуальні авто 2026 року коштують від 922 900 грн. Лінійка включає бензиновий турбодвигун 1,2 л та потужну гібридну установку вартістю від 1 105 100 грн.

Японська якість

Suzuki Vitara демонструє унікальну політику, де версія з автоматичною коробкою передач за 980 000 грн виявляється дешевшою за механіку. Модель оснащена турбодвигуном 1,4 л потужністю 140 к.с., що робить її однією з найпотужніших у списку. Важливою перевагою Vitara є доступність системи повного приводу. Бренд також пропонує кросовер Suzuki S-Cross, вартість якого починається від 985 000 грн.

