Найкращі кросовери для міської їзди у 2026 році

Chevrolet Trailblazer 2026 року. Фото: Chevrolet

Вибір ідеального кросовера для міста вимагає балансу між компактними габаритами та високою технологічністю. Найкращі моделі 2026 року забезпечують відмінний огляд, маневровість у заторах та наявність інтелектуальних помічників водія. Особлива увага приділяється гібридним установкам, які суттєво економлять бюджет під час частих зупинок у щільному трафіку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Компактні лідери

Chevrolet Trailblazer відкриває список завдяки турбодвигуну об’ємом 1,3 л потужністю 155 к.с. Модель демонструє витрату пального на рівні 7,6 л/100 км та має зручну систему трансформації салону. Завдяки квадратній формі кузова автомобіль забезпечує чудову видимість та легке паркування у вузьких місцях.

Hyundai Kona вважається одним з найлегших варіантів для маневрування серед щільної забудови. Базова версія оснащена двигуном 2 л на 147 к.с., який витрачає близько 7,6 л/100 км. Розумна система круїз-контролю дозволяє авто автоматично гальмувати та розганятися в заторах, що значно знижує втому водія.

Гібридна ефективність

Toyota Corolla Cross пропонує оптимальний розмір для міських вулиць та надійний комплекс безпеки Safety Sense 3.0. Гібридна модифікація потужністю 196 к.с. вражає економічністю, споживаючи лише 5,6 л/100 км у змішаному циклі. Висока посадка водія гарантує впевнений огляд дорожньої ситуації навколо.

Читайте також:

Kia Sportage Hybrid стає вибором тих, кому потрібно більше простору без втрати ефективності. Турбований двигун 1,6 л видає 232 к.с., споживаючи при цьому 5,6 л/100 км у передньопривідному виконанні. Комплексна система безпеки включає інтелектуальний круїз-контроль та датчики паркування, що критично важливо в мегаполісі.

Японський шик

Mazda CX-30 поєднує стандартний повний привод та динаміку двигуна 2,5 л на 186 к.с.. Точне кермування ідеально підходить для вузьких провулків та швидкої зміни смуги руху. Модель вирізняється преміальною шумоізоляцією салону та ергономічним інтер'єром, що створює комфортну атмосферу в шумному місті.

Honda CR-V Hybrid виступає як еталон витонченості з витратою пального у місті на рівні 5,5 л/100 км. Гібридна установка потужністю 204 к.с. забезпечує плавний хід та відмінну оглядовість. Система Honda Sensing гарантує високий рівень захисту за допомогою моніторингу сліпих зон та перехресного трафіку.

Перевірена надійність

Toyota RAV4 залишається лідером сегмента завдяки потужному гібридному агрегату на 236 к.с.. Автомобіль споживає лише 5,5 л/100 км, пропонуючи при цьому достатньо місця для сімейних поїздок за місто. Новітня система безпеки Safety Sense 4.0 включає адаптивний круїз-контроль та моніторинг сліпих зон.

Subaru Crosstrek нагадує за стилем керування хетчбек, що є великим плюсом для міських паркувальних місць. Гібридна версія 2026 року має потужність 194 к.с. та споживає близько 6,5 л/100 км. Повний привод у поєднанні з компактністю робить його універсальним інструментом для безпечного руху за будь-якої погоди.

Раніше Новини.LIVE писали, який кросовер варто купити вживаним у 2026 році. Швидше зниження вартості Lexus UX порівняно з більшими представниками лінійки перетворює трирічні екземпляри на раціональну інвестицію для міських жителів.

Також читайте, яка вартість популярних гібридних кросоверів в Україні у 2026 році. Toyota RAV4 Hybrid залишається головним орієнтиром, проте на ринку з’явилося чимало альтернатив з привабливішими цінниками.