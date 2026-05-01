Стало відомо, які авто насправді купують українці у 2026 році

Кросовери на парковці. Фото: mikesnewington.com

Український авторинок у 2026 році демонструє зміну пріоритетів покупців у бік максимальної адаптивності до складних умов. Замість вибору типу кузова водії зосереджуються на витривалості техніки в реаліях розбитих доріг та цін на пальне. Лідерами продажів стали кросовери, які вважаються відправною точкою для будь-якого сценарію використання. Популярність таких моделей зумовлена необхідністю мати запас міцності для непередбачуваних маршрутів.

Дорожня реальність

Сьогодні кросовер перестав бути компромісом та перетворився на інструмент для впевненого руху в умовах міської та позаміської інфраструктури. Моделі на кшталт Renault Duster чи Hyundai Tucson дозволяють ігнорувати високі бордюри та поганий стан покриття після зимового періоду. Наявність вільного місця в салоні та багажнику розглядається як необхідний резерв для швидкої зміни планів або перевезення речей.

Водночас вартість таких автомобілів суттєво зросла, а колишня доступність універсальних рішень відійшла в минуле. Більшість популярних моделей тепер коштують стільки ж, скільки машини вищого сегмента кілька років тому. Крім того, повний привід у частині кросоверів часто виконує лише функцію стабілізації, а не є інструментом для подолання бездоріжжя.

Гібридний стандарт

Лідери ринку демонструють два різні підходи до задоволення транспортних потреб. Renault Duster обирають за раціональність та передбачуваність, віддаючи перевагу витривалому дизельному двигуну та механічній коробці передач. Такий вибір виглядає логічнішим за складні системи для тих, хто цінує передусім витривалість та простоту в експлуатації.

Toyota RAV4 пропонує іншу філософію, забезпечуючи тишу гібридної установки та високий рівень комфорту. Ця модель стала фактичним стандартом сімейного авто середнього класу, хоча поступово виходить за межі масового сегмента. Для міських умов покупці дедалі частіше обирають компактні кросовери, наприклад, Toyota Yaris Cross або Skoda Karoq, що легше вписуються у щільний трафік.

Електрична хвиля

Електромобілі в Україні остаточно закріпилися в кузові кросовера та перестали бути екзотикою. Моделі BYD Song Plus EV, Volkswagen ID.Unyx та Zeekr 7X формують новий ринковий сегмент завдяки низькій вартості кожної поїздки. Тихий хід, динамічна їзда та сучасний дизайн приваблюють водіїв.

Але перехід на електрику вимагає врахування залежності від інфраструктури та реального запасу ходу в зимовий період. Це не просто купівля техніки, а зміна способу життя та підходу до сервісного обслуговування.

