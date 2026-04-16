Рейтинг кросоверів з пробігом за ціною до 15 000 доларів в Україні

Nissan Rogue 2017 року. Фото: caranddriver.com

Вторинний ринок кросоверів в Україні у 2026 році пропонує широкий вибір моделей у бюджеті від 12 000 до 15 000 доларів. Найчастіше покупці звертають увагу на масові автомобілі зі США та ліквідні європейські варіанти. Вибір базується на співвідношенні року випуску та технічного стану, що дозволяє знайти свіжий транспортний засіб без захмарних витрат.

Американські лідери

Nissan Rogue серії T32 (2014–2018) залишається найбільш бажаним варіантом у вказаному ціновому діапазоні. Популярність моделі зумовлена великою кількістю пропозицій на аукціонах США та наявністю повного приводу з двигуном 2,5 л. Проте висока кількість таких авто на ринку створює значну конкуренцію під час подальшого перепродажу. Технічні особливості варіатора потребують уважної перевірки перед покупкою.

Ford Escape (2014–2019) займає впевнену позицію завдяки гарному вибору бензинових версій. При пошуку варто надавати перевагу атмосферному двигуну 2,5 л у парі з класичною автоматичною коробкою передач. Варіанти з моторами Ecoboost та роботизованою трансмісією PowerShift потребують особливої обережності. Уважна діагностика перед купівлею допоможе уникнути витрат на складний ремонт.

Німецька якість

Volkswagen Tiguan (2012–2016) першого покоління після рестайлінгу привертає увагу високим рівнем оздоблення салону та відмінною шумоізоляцією. На ринку представлені як європейські дизельні версії 2.0 TDI, так і бензинові варіанти зі США з мотором 2.0 TSI. Модель вирізняється зразковою ергономікою та керованістю серед конкурентів у цьому ціновому сегменті.

Обираючи Tiguan, необхідно враховувати чутливість агрегатів до регулярності обслуговування. Роботизовані коробки передач DSG та турбовані двигуни не терплять недбалого ставлення до регламентних робіт. Ретельна перевірка сервісної історії є критичним фактором для успішної експлуатації авто.

Сімейна універсальність

Dodge Journey пропонує максимальну місткість за помірні кошти, маючи варіанти салону на сім місць. Велика колісна база та просторий багажник роблять цей кросовер зручним для великих родин. Проте застаріла платформа призводить до того, що витрата палива є досить високою. Це особливо помітно у версіях з потужним двигуном 3,6 л.

Hyundai Tucson та Kia Sportage (2011–2016) є дуже сильними гравцями у бюджеті до 15 000 доларів. Обидві моделі базуються на спільній платформі, тому вибір між ними часто залежить лише від уподобань у дизайні. Ринок пропонує авто з Європи, США та Кореї з різними типами силових агрегатів. Це забезпечує стабільну ліквідність моделей протягом багатьох років.

Найбільш вигідними для тривалої експлуатації вважаються версії з атмосферним двигуном 2.0 MPI. Такі мотори вирізняються міцністю та дозволяють встановлювати ГБО для економії коштів. Натомість двигуни 2.0 GDI з безпосереднім впорскуванням потребують ретельнішого догляду. Збалансованість характеристик робить корейські кросовери одними з найкращих варіантів на вторинному ринку.

