Рейтинг кроссоверов с пробегом по цене до 15 000 долларов в Украине

Nissan Rogue 2017 года. Фото: caranddriver.com

Вторичный рынок кроссоверов в Украине в 2026 году предлагает широкий выбор моделей в бюджете от 12 000 до 15 000 долларов. Чаще всего покупатели обращают внимание на массовые автомобили из США и ликвидные европейские варианты. Выбор базируется на соотношении года выпуска и технического состояния, что позволяет найти свежее транспортное средство без заоблачных расходов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на АвтоЦентр.

Американские лидеры

Nissan Rogue серии T32 (2014-2018) остается наиболее желаемым вариантом в указанном ценовом диапазоне. Популярность модели обусловлена большим количеством предложений на аукционах США и наличием полного привода с двигателем 2,5 л. Однако высокое количество таких авто на рынке создает значительную конкуренцию при дальнейшей перепродаже. Технические особенности вариатора требуют внимательной проверки перед покупкой.

Ford Escape (2014-2019) занимает уверенную позицию благодаря хорошему выбору бензиновых версий. При поиске стоит отдавать предпочтение атмосферному двигателю 2,5 л в паре с классической автоматической коробкой передач. Варианты с моторами Ecoboost и роботизированной трансмиссией PowerShift требуют особой осторожности. Внимательная диагностика перед покупкой поможет избежать расходов на сложный ремонт.

Немецкое качество

Volkswagen Tiguan (2012-2016) первого поколения после рестайлинга привлекает внимание высоким уровнем отделки салона и отличной шумоизоляцией. На рынке представлены как европейские дизельные версии 2.0 TDI, так и бензиновые варианты из США с мотором 2.0 TSI. Модель отличается образцовой эргономикой и управляемостью среди конкурентов в этом ценовом сегменте.

Читайте также:

Выбирая Tiguan, необходимо учитывать чувствительность агрегатов к регулярности обслуживания. Роботизированные коробки передач DSG и турбированные двигатели не терпят халатного отношения к регламентным работам. Тщательная проверка сервисной истории является критическим фактором для успешной эксплуатации авто.

Семейная универсальность

Dodge Journey предлагает максимальную вместительность за умеренные деньги, имея варианты салона на семь мест. Большая колесная база и просторный багажник делают этот кроссовер удобным для больших семей. Однако устаревшая платформа приводит к тому, что расход топлива является достаточно высоким. Это особенно заметно в версиях с мощным двигателем 3,6 л.

Hyundai Tucson и Kia Sportage (2011-2016) являются очень сильными игроками в бюджете до 15 000 долларов. Обе модели базируются на общей платформе, поэтому выбор между ними часто зависит только от предпочтений в дизайне. Рынок предлагает авто из Европы, США и Кореи с различными типами силовых агрегатов. Это обеспечивает стабильную ликвидность моделей на протяжении многих лет.

Наиболее выгодными для длительной эксплуатации считаются версии с атмосферным двигателем 2.0 MPI. Такие моторы отличаются прочностью и позволяют устанавливать ГБО для экономии средств. Зато двигатели 2.0 GDI с непосредственным впрыском требуют более тщательного ухода. Сбалансированность характеристик делает корейские кроссоверы одними из лучших вариантов на вторичном рынке.

