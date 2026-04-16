Лучшие и худшие японские семейные кроссоверы, по мнению механиков

Выбор семейного автомобиля требует внимания к надежности и долговечности всех узлов машины. Японские кроссоверы традиционно считаются эталоном качества, однако даже среди них есть модели с существенными техническими просчетами. Специалисты отрасли проанализировали рынок 2026 года и определили фаворитов и аутсайдеров в сегменте SUV.

Надежные фавориты

Toyota Highlander и ее гибридная версия Grand Highlander получили самые высокие рекомендации. Алекс Блэк, директор по маркетингу и автоэксперт EpicVIN, называет эти модели чрезвычайно надежными. Высокая стоимость перепродажи и наличие гибридной силовой установки делают такую покупку оправданной. Цена на Highlander стартует от 45 570 долларов.

Форд Смит, основатель и генеральный директор A1 Xpress, отмечает, что пространство в салоне этих кроссоверов спланировано очень удачно. Дизайн не содержит экспериментальных решений, что гарантирует стабильную работу во время ежедневных поездок в школу или длительных путешествий. Тихий ход и выносливость конструкции позволяют использовать автомобиль для больших нагрузок в течение многих километров пробега.

Практичный выбор

Для больших семей, которые часто перевозят много пассажиров, Алекс Блэк рекомендует Honda Pilot. Этот кроссовер отличается практичностью и удобством в ежедневном использовании. Конструкция салона идеально подходит для установки детских кресел и транспортировки габаритных грузов. Начальная стоимость модели 2026 года составляет 42 195 долларов.

Эксперты отмечают, что удобство трансформации интерьера делает этот автомобиль одним из лучших решений для большой компании.

Сомнительные варианты

Несмотря на привлекательную стартовую цену в 39 900 долларов, Nissan Pathfinder попал в список моделей, которых стоит избегать. Алекс Блэк предостерегает от покупки определенных версий из-за серьезных проблем с трансмиссией. Многочисленные жалобы водителей подтверждают, что ремонт этого узла создает много хлопот и требует значительных затрат.

Технические неисправности коробки передач делают эксплуатацию Pathfinder непредсказуемой при больших пробегах. Даже красивый дизайн не способен компенсировать риск внезапной остановки на дороге из-за поломки.

Экономия ценой

Mitsubishi Outlander имеет самую низкую цену в рейтинге: от 32 205 долларов. Однако Форд Смит считает такую экономию ошибочной. Попытка разработчиков вместить третий ряд сидений привела к чрезмерной тесноте в салоне. Пространство сзади подходит лишь для совсем маленьких детей, что существенно ограничивает универсальность автомобиля.

Силовая установка этой модели не всегда выдерживает интенсивные ежедневные нагрузки при полной загрузке. Форд Смит добавляет, что через несколько лет использования в кабине могут появиться посторонние звуки и дребезжание.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать Toyota с большим пробегом. Автомобили бренда снискали репутацию транспортных средств, способных преодолевать даже более 1 600 000 км без капитального ремонта. Но выбор такой машины требует рационального подхода, чтобы не переплатить за изношенный агрегат.

Также читайте, какая дизельная машина пробежала 300 000 км без единой серьезной поломки. Советы механика.