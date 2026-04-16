Найкращі та найгірші японські сімейні кросовери, на думку механіків

Honda Pilot 2026 року. Фото: motortrend.com

Вибір сімейного автомобіля потребує уваги до надійності та довговічності всіх вузлів машини. Японські кросовери традиційно вважаються еталоном якості, проте навіть серед них існують моделі з суттєвими технічними прорахунками. Фахівці галузі проаналізували ринок 2026 року та визначили фаворитів і аутсайдерів у сегменті SUV.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Надійні фаворити

Toyota Highlander та її гібридна версія Grand Highlander отримали найвищі рекомендації. Алекс Блек, директор з маркетингу та автоексперт EpicVIN, називає ці моделі надзвичайно надійними. Висока вартість перепродажу та наявність гібридної силової установки роблять таку покупку виправданою. Ціна на Highlander стартує від 45 570 доларів.

Форд Сміт, засновник і генеральний директор A1 Xpress, зауважує, що простір у салоні цих кросоверів сплановано дуже вдало. Дизайн не містить експериментальних рішень, що гарантує стабільну роботу під час щоденних поїздок до школи чи тривалих подорожей. Тихий хід та витривалість конструкції дозволяють використовувати автомобіль для великих навантажень протягом багатьох кілометрів пробігу.

Практичний вибір

Для великих родин, які часто перевозять багато пасажирів, Алекс Блек рекомендує Honda Pilot. Цей кросовер вирізняється практичністю та зручністю у щоденному використанні. Конструкція салону ідеально підходить для встановлення дитячих крісел та транспортування габаритних вантажів. Початкова вартість моделі 2026 року становить 42 195 доларів.

Експерти наголошують, що зручність трансформації інтер'єру робить цей автомобіль одним з найкращих рішень для великої компанії.

Сумнівні варіанти

Попри привабливу стартову ціну в 39 900 доларів, Nissan Pathfinder потрапив до списку моделей, яких варто уникати. Алекс Блек застерігає від купівлі певних версій через серйозні проблеми з трансмісією. Численні скарги водіїв підтверджують, що ремонт цього вузла створює багато клопоту та вимагає значних витрат.

Технічні несправності коробки передач роблять експлуатацію Pathfinder непередбачуваною при великих пробігах. Навіть гарний дизайн не здатний компенсувати ризик раптової зупинки на дорозі через поломку.

Економія ціною

Mitsubishi Outlander має найнижчу ціну в рейтингу: від 32 205 доларів. Проте Форд Сміт вважає таку економію помилковою. Спроба розробників вмістити третій ряд сидінь призвела до надмірної тісноти в салоні. Простір позаду підходить лише для зовсім малих дітей, що суттєво обмежує універсальність автомобіля.

Силова установка цієї моделі не завжди витримує інтенсивні щоденні навантаження при повному завантаженні. Форд Сміт додає, що через кілька років використання в кабіні можуть з'явитися сторонні звуки та деренчання.

