Стало известно, какие авто на самом деле покупают украинцы в 2026 году

Украинский авторынок в 2026 году демонстрирует изменение приоритетов покупателей в сторону максимальной адаптивности к сложным условиям. Вместо выбора типа кузова водители сосредотачиваются на выносливости техники в реалиях разбитых дорог и цен на топливо. Лидерами продаж стали кроссоверы, которые считаются отправной точкой для любого сценария использования. Популярность таких моделей обусловлена необходимостью иметь запас прочности для непредсказуемых маршрутов.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на AUTO-Consulting.

Дорожная реальность

Сегодня кроссовер перестал быть компромиссом и превратился в инструмент для уверенного движения в условиях городской и загородной инфраструктуры. Модели вроде Renault Duster или Hyundai Tucson позволяют игнорировать высокие бордюры и плохое состояние покрытия после зимнего периода. Наличие свободного места в салоне и багажнике рассматривается как необходимый резерв для быстрой смены планов или перевозки вещей.

В то же время стоимость таких автомобилей существенно возросла, а прежняя доступность универсальных решений отошла в прошлое. Большинство популярных моделей теперь стоят столько, сколько машины высшего сегмента несколько лет назад. Кроме того, полный привод в части кроссоверов часто выполняет лишь функцию стабилизации, а не является инструментом для преодоления бездорожья.

Гибридный стандарт

Лидеры рынка демонстрируют два разных подхода к удовлетворению транспортных потребностей. Renault Duster выбирают за рациональность и предсказуемость, отдавая предпочтение выносливому дизельному двигателю и механической коробке передач. Такой выбор выглядит логичным за сложные системы для тех, кто ценит прежде всего выносливость и простоту в эксплуатации.

Toyota RAV4 предлагает другую философию, обеспечивая тишину гибридной установки и высокий уровень комфорта. Эта модель стала фактическим стандартом семейного авто среднего класса, хотя постепенно выходит за пределы массового сегмента. Для городских условий покупатели все чаще выбирают компактные кроссоверы, например, Toyota Yaris Cross или Skoda Karoq, которые легче вписываются в плотный трафик.

Электрическая волна

Электромобили в Украине окончательно закрепились в кузове кроссовера и перестали быть экзотикой. Модели BYD Song Plus EV, Volkswagen ID.Unyx и Zeekr 7X формируют новый рыночный сегмент благодаря низкой стоимости каждой поездки. Тихий ход, динамичная езда и современный дизайн привлекают водителей.

Но переход на электричество требует учета зависимости от инфраструктуры и реального запаса хода в зимний период. Это не просто покупка техники, а изменение образа жизни и подхода к сервисному обслуживанию.

