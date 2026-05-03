Лучшие кроссоверы для городской езды в 2026 году

Chevrolet Trailblazer 2026 года. Фото: Chevrolet

Выбор идеального кроссовера для города требует баланса между компактными габаритами и высокой технологичностью. Лучшие модели 2026 года обеспечивают отличный обзор, маневренность в пробках и наличие интеллектуальных помощников водителя. Особое внимание уделяется гибридным установкам, которые существенно экономят бюджет во время частых остановок в плотном трафике.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Компактные лидеры

Chevrolet Trailblazer открывает список благодаря турбодвигателю объемом 1,3 л мощностью 155 л.с. Модель демонстрирует расход топлива на уровне 7,6 л/100 км и имеет удобную систему трансформации салона. Благодаря квадратной форме кузова автомобиль обеспечивает отличную видимость и легкую парковку в узких местах.

Hyundai Kona считается одним из самых легких вариантов для маневрирования среди плотной застройки. Базовая версия оснащена двигателем 2 л на 147 л.с., который расходует около 7,6 л/100 км. Умная система круиз-контроля позволяет авто автоматически тормозить и разгоняться в пробках, что значительно снижает усталость водителя.

Гибридная эффективность

Toyota Corolla Cross предлагает оптимальный размер для городских улиц и надежный комплекс безопасности Safety Sense 3.0. Гибридная модификация мощностью 196 л.с. поражает экономичностью, потребляя всего 5,6 л/100 км в смешанном цикле. Высокая посадка водителя гарантирует уверенный обзор дорожной ситуации вокруг.

Kia Sportage Hybrid становится выбором тех, кому нужно больше пространства без потери эффективности. Турбированный двигатель 1,6 л выдает 232 л.с., потребляя при этом 5,6 л/100 км в переднеприводном исполнении. Комплексная система безопасности включает интеллектуальный круиз-контроль и датчики парковки, что критически важно в мегаполисе.

Японский шик

Mazda CX-30 сочетает стандартный полный привод и динамику двигателя 2,5 л на 186 л.с. Точное вождение идеально подходит для узких переулков и быстрой смены полосы движения. Модель отличается премиальной шумоизоляцией салона и эргономичным интерьером, что создает комфортную атмосферу в шумном городе.

Honda CR-V Hybrid выступает как эталон изящества с расходом топлива в городе на уровне 5,5 л/100 км. Гибридная установка мощностью 204 л.с. обеспечивает плавный ход и отличную обзорность. Система Honda Sensing гарантирует высокий уровень защиты с помощью мониторинга слепых зон и перекрестного трафика.

Проверенная надежность

Toyota RAV4 остается лидером сегмента благодаря мощному гибридному агрегату на 236 л.с. Автомобиль потребляет всего 5,5 л/100 км, предлагая при этом достаточно места для семейных поездок за город. Новейшая система безопасности Safety Sense 4.0 включает адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

Subaru Crosstrek напоминает по стилю управления хэтчбек, что является большим плюсом для городских парковочных мест. Гибридная версия 2026 года имеет мощность 194 л.с. и потребляет около 6,5 л/100 км. Полный привод в сочетании с компактностью делает его универсальным инструментом для безопасного движения при любой погоде.

