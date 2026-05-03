Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Лучшие кроссоверы для городской езды в 2026 году

Лучшие кроссоверы для городской езды в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 17:40
Лучшие кроссоверы для городской езды в 2026 году
Chevrolet Trailblazer 2026 года. Фото: Chevrolet

Выбор идеального кроссовера для города требует баланса между компактными габаритами и высокой технологичностью. Лучшие модели 2026 года обеспечивают отличный обзор, маневренность в пробках и наличие интеллектуальных помощников водителя. Особое внимание уделяется гибридным установкам, которые существенно экономят бюджет во время частых остановок в плотном трафике.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Компактные лидеры

Chevrolet Trailblazer открывает список благодаря турбодвигателю объемом 1,3 л мощностью 155 л.с. Модель демонстрирует расход топлива на уровне 7,6 л/100 км и имеет удобную систему трансформации салона. Благодаря квадратной форме кузова автомобиль обеспечивает отличную видимость и легкую парковку в узких местах.

Hyundai Kona считается одним из самых легких вариантов для маневрирования среди плотной застройки. Базовая версия оснащена двигателем 2 л на 147 л.с., который расходует около 7,6 л/100 км. Умная система круиз-контроля позволяет авто автоматически тормозить и разгоняться в пробках, что значительно снижает усталость водителя.

Гибридная эффективность

Toyota Corolla Cross предлагает оптимальный размер для городских улиц и надежный комплекс безопасности Safety Sense 3.0. Гибридная модификация мощностью 196 л.с. поражает экономичностью, потребляя всего 5,6 л/100 км в смешанном цикле. Высокая посадка водителя гарантирует уверенный обзор дорожной ситуации вокруг.

Читайте также:

Kia Sportage Hybrid становится выбором тех, кому нужно больше пространства без потери эффективности. Турбированный двигатель 1,6 л выдает 232 л.с., потребляя при этом 5,6 л/100 км в переднеприводном исполнении. Комплексная система безопасности включает интеллектуальный круиз-контроль и датчики парковки, что критически важно в мегаполисе.

Японский шик

Mazda CX-30 сочетает стандартный полный привод и динамику двигателя 2,5 л на 186 л.с. Точное вождение идеально подходит для узких переулков и быстрой смены полосы движения. Модель отличается премиальной шумоизоляцией салона и эргономичным интерьером, что создает комфортную атмосферу в шумном городе.

Honda CR-V Hybrid выступает как эталон изящества с расходом топлива в городе на уровне 5,5 л/100 км. Гибридная установка мощностью 204 л.с. обеспечивает плавный ход и отличную обзорность. Система Honda Sensing гарантирует высокий уровень защиты с помощью мониторинга слепых зон и перекрестного трафика.

Проверенная надежность

Toyota RAV4 остается лидером сегмента благодаря мощному гибридному агрегату на 236 л.с. Автомобиль потребляет всего 5,5 л/100 км, предлагая при этом достаточно места для семейных поездок за город. Новейшая система безопасности Safety Sense 4.0 включает адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

Subaru Crosstrek напоминает по стилю управления хэтчбек, что является большим плюсом для городских парковочных мест. Гибридная версия 2026 года имеет мощность 194 л.с. и потребляет около 6,5 л/100 км. Полный привод в сочетании с компактностью делает его универсальным инструментом для безопасного движения при любой погоде.

Ранее Новини.LIVE писали, какой кроссовер стоит купить подержанным в 2026 году. Быстрое снижение стоимости Lexus UX по сравнению с более крупными представителями линейки превращает трехлетние экземпляры в рациональную инвестицию для городских жителей.

Также читайте, какова стоимость популярных гибридных кроссоверов в Украине в 2026 году. Toyota RAV4 Hybrid остается главным ориентиром, однако на рынке появилось немало альтернатив с более привлекательными ценниками.

авто автомобиль Honda гибрид Toyota Subaru кроссовер Mazda Chevrolet Kia Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации