Чому Renault Megane третього покоління став хітом вторинного ринку

Третє покоління Renault Megane впевнено утримує лідерство серед вживаних автомобілів завдяки вдалому балансу ціни та споживчих якостей. Велика кількість пропозицій з Європи дозволяє підібрати машину у різних кузовах: від практичного універсала до елегантного купе.

Вибір кузова

Сімейство Megane III пропонує широку гаму варіантів, включаючи хетчбеки, універсали та навіть купе-кабріолети. Седан Fluence виділено в окрему модель, хоча він має ідентичну технічну базу. Колісна база хетчбеків на 65 мм коротша за версії в інших кузовах, що дещо обмежує простір для ніг задніх пасажирів.

Загальна корозійна стійкість металу не викликає нарікань, проте дорестайлінгові (до 2012 року) екземпляри мали слабке місце у дверних отворах. Через жорсткий ущільнювач фарба там могла протиратися до металу, тому фахівці рекомендують захищати ці зони плівкою. Універсали Grandtour мають один з найбільших багажників у класі об’ємом до 1600 л.

Економічні мотори

Найбільшу популярність в Україні здобули турбодизельні версії 1.5 dCi, які цінують за високу тягу та паливну ефективність. Реальна витрата палива у місті може становити лише 5,2 л/100 км, а на трасі цей показник реально знизити до 4,5 л. Такі агрегати позбавлені багатьох дитячих хвороб попередніх поколінь, зокрема проблем з ременем ГРМ. Механіки радять з обережністю купувати авто з Європи через наявність сажового фільтра, який чутливий до якості пального.

Що стосується бензинових двигунів, то агрегат об’ємом 2 л від Nissan вважається найвитривалішим завдяки металевому ланцюгу в приводі ГРМ. Для бензинового двигуна 1,6 л характерний дорогий паливний фільтр, інтегрований у помпу, що може вимагати суттєвих витрат у разі виходу з ладу.

Салон моделі

Інтер’єр автомобіля вирізняється непоганою шумоізоляцією та якісним пластиком, проте має специфічну ергономіку. Наприклад, кнопки підігріву сидінь розташовані незручно, а через низький дах пасажири можуть відчувати дискомфорт при посадці назад. Тканинна оббивка виявилася значно довговічнішою за шкіряну, яка може тріскатися вже після 20 000 км пробігу.

Більшість систем комфорту працюють стабільно, окрім вентилятора кондиціонера, який іноді виходить з ладу. Невелике заднє скло хетчбеків обмежує огляд за кормою, що варто враховувати при паркуванні без датчиків. При виборі вживаного авто слід звертати увагу на фіксатори дверей, які з часом починають видавати характерні клацання.

Ходова частина

Однією з головних переваг моделі є всепрощаюча підвіска, яка забезпечує високу плавність ходу на українських дорогах. Офіційні версії мають збільшений кліренс до 160 мм, що дозволяє впевнено долати нерівності без пошкодження днища. Передні важелі мають сайлент-блоки з ресурсом до 120 000 км, що є гарним показником для цього класу.

Проте існують і слабкі місця, зокрема пильовики-відбійники передніх стійок, які потребують заміни вже через 20 000–40 000 км. Також необхідно перевіряти демпферний шків колінвала кожні 60 000 км, позаяк його руйнування може спричинити фатальну поломку двигуна. Ремонт таких вузлів може коштувати чимало, проте вчасна діагностика допоможе зекономити тисячі доларів на капітальному відновленні агрегату.