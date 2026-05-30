Какое поколение Renault Megane с пробегом стоит купить в 2026 году

Renault Megane E-Tech 2024 года. Фото: topgear.com

Французское семейство автомобилей Renault Megane за 30 лет своей истории прошло сложную техническую эволюцию от простой городской классики до современного электрического кроссовера. На вторичном рынке Украины эта модель удерживает статус одного из самых популярных и желанных вариантов в разных ценовых категориях. Покупателям доступен огромный выбор модификаций, однако надежность и целесообразность приобретения существенно отличаются в зависимости от года выпуска.

Старшие поколения

Первая генерация модели, выпускавшейся с 1995 по 2002 год, привлекает максимально простыми и почти вечными 8-клапанными бензиновыми атмосферниками объемом 1.4 л, 1,6 л и 2 л. Однако сегодня эти машины практически потеряли рыночную актуальность из-за почтенного возраста и низкой коррозионной стойкости металла кузова. Найти живой экземпляр за 2000-3000 долларов крайне трудно, поскольку большинство авто страдают от разрушения бортовой проводки и сквозной ржавчины арок.

Второе поколение совершило визуальный переворот своим эпатажным рубленым дизайном и массовым внедрением ключ-карты вместо обычного замка зажигания. Модель получила легендарный и очень экономный 1,5-литровый турбодизель серии K9K со средним расходом топлива около 5 л/100 км, а также надежный бензиновый мотор 1,6 л под установку ГБО. Головной болью владельцев является капризная топливная система Delphi и частые сбои электрики. Покупать такую машину за 3000-5000 долларов стоит только в рестайлинге после 2006 года выпуска.

Народные хиты

Настоящим бестселлером украинского подержанного рынка остается Renault Megane третьего поколения. Французские инженеры провели масштабную работу над ошибками, заменив деликатные компоненты дизеля K9K на выносливые топливные системы от Bosch и Continental. Автомобили этой линейки предлагают образцовую устойчивость к ржавчине и выносливую комфортную подвеску. Это лучший выбор в бюджете до 8000-9000 долларов, где идеальным вариантом является дизельная версия мощностью 110 л.с. на 6-ступенчатой механике.

Четвертая генерация модели получила премиальный дизайн с фирменными С-образными светодиодными огнями и вертикальным планшетом в салоне. В линейке появился современный 1,3-литровый бензиновый турбомотор, созданный совместно с Daimler, а вместо вариаторов Jatco начал применяться робот EDC от Getrag. Машина является крайне актуальной по цене 13 000-15 000 долларов, однако роботизированная трансмиссия требует обязательной компьютерной диагностики сцепления перед оформлением сделки.

Электрическое будущее

Пятое поколение Renault Megane E-Tech полностью изменило философию, превратившись в исключительно электрический кросс-хэтчбек на новейшей архитектуре CMF-EV. Электрокар предлагает мощность от 130 до 220 л.с. и батареи емкостью 40 или 60 кВт-ч, которые обеспечивают реальный запас хода в пределах 300-400 км соответственно.

Однако из-за специфического расположения элементов питания в полу салон стал заметно теснее на заднем ряду сидений. Учитывая высокую стоимость в пределах 20 000-22 000 долларов, этот вариант подходит преимущественно для городской езды, так как он полностью утратил былую практичность и утилитарность классических универсалов.

