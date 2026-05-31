Чому водіям не варто нехтувати правилом 50-100-150

Обслуговування підвіски. Фото: sergiolewisbodyshop.com

Сучасний автомобіль складається з понад 30 000 дрібних деталей та складних систем, тому самостійно відстежувати графік технічного обслуговування буває досить складно. Для спрощення цього процесу автомобільні експерти розробили універсальне базове правило, засноване на орієнтовних етапах експлуатації транспортного засобу. Йдеться про чіткі часові проміжки, які відповідають приблизно 50 000 км, 100 000 км та 150 000 км пробігу. Дотримання цих простих орієнтирів допомагає підтримувати техніку у справному стані та суттєво подовжує загальний термін служби ключових агрегатів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Перший крок

На початковому етапі, який настає приблизно після 50 000 км пробігу, основну увагу необхідно зосередити на елементах, що забезпечують стабільну роботу двигуна. У цей період обов'язковій заміні підлягають повітряний фільтр силової установки та салонний фільтр. Хоча моторна олива разом з фільтром оновлюється значно частіше, саме на даній позначці наступає ідеальний час для ретельної інспекції паливного фільтра.

Паралельно з обслуговуванням мотора обов'язково проводиться діагностика стану гальмівних дисків, супортів та колодок. Також на цьому етапі корисно виконати процедуру перестановки коліс за схемою та регулювання кутів сходження-розвалу шин. Це дозволить зберегти рівномірний знос протектора та убезпечить від погіршення керованості на дорозі.

Середній пробіг

Після подолання позначки у 100 000 км природний знос багатьох автомобільних компонентів стає набагато інтенсивнішим. Щоб запобігти виникненню критичних несправностей і не витрачати кошти на ліквідацію серйозних аварійних наслідків, водіям доводиться проводити повну заміну технічних рідин. Обов'язковому оновленню підлягає трансмісійна олива, гальмівна рідина, а також антифриз системи охолодження.

Читайте також:

На цьому етапі здійснюється ретельна перевірка свічок запалювання та приводних пасів навісного обладнання з їхньою заміною у разі виявлення тріщин чи послаблення натягу. Симптомами наявних проблем у роботі систем часто стають сторонні звуки, зниження паливної економічності автомобіля, погіршення динаміки прискорення або поява попереджувальних індикаторів на панелі приладів.

Критична межа

До моменту досягнення автомобілем близько 150 000 км пробігу значна частина заводських деталей вичерпує свій первинний ресурс і потребує обов'язкового оновлення. До цього переліку зазвичай входить ремінь газорозподільного механізму ГРМ, водяна помпа, акумуляторна батарея, елементи підвіски та компоненти вихлопної системи. Про пошкодження гальмівних дисків на будь-якому етапі водія може попередити сильна вібрація або специфічний писк під час натискання педалі.

Зазначені цифрові орієнтири є загальними рекомендаціями та не замінюють планового регулярного обслуговування. Реальні терміни заміни вузлів можуть суттєво зміщуватися залежно від індивідуального стилю водіння та умов експлуатації. Наприклад, критичний брак моторної оливи швидко видає себе характерним металевим стукотом під капотом та стійким запахом гару в салоні.

Раніше Новини.LIVE писали, як дрібна помилка під час заміни оливи може зруйнувати двигун авто. Незначне пошкодження гумового елемента перетворює звичайне обслуговування на капітальну аварію.

Також читайте, як водію безпечно дістатися СТО зі зламаним зчепленням. Головне опанувати техніку рушання та перемикання швидкостей без використання педалі.