Японские кроссоверы, которые служат владельцам вечно

Subaru Outback 2018 года. Фото: netcarshow.com

Японская автомобильная индустрия традиционно ассоциируется у водителей с безупречным качеством и образцовым уровнем технической защиты. Однако далеко не все современные модели из Азии заслуживают одинакового внимания и доверия при покупке. Существует несколько проверенных временем кроссоверов, которые способны демонстрировать уникальную долговечность и стабильность эксплуатации. Эти авто медленно теряют рыночную цену и ежедневно заводятся без лишних финансовых сюрпризов для кошелька владельца.

Беспроблемные конструкции

Кроссовер Mazda CX-5 первого и второго поколений полностью опроверг первоначальные опасения критиков относительно низкого ресурса сложных моторов. Бензиновые двигатели серии Skyactiv объемом 2 л и 2,5 л уверенно преодолевают отметку в 300 000 км без серьезного вмешательства.

Младший 2-литровый вариант радует умеренным аппетитом, позволяя уложиться в средний расход топлива до 10 л по городу и около 8,5 л в смешанном цикле движения. В паре с моторами работает высоконадежная 6-ступенчатая классическая автоматическая коробка передач Aisin. К минусам модели относят слабую шумоизоляцию и тонкое лакокрасочное покрытие толщиной всего 70-80 микрон, что требует внимания к появлению сколов и поверхностного налета на днище.

Почетное место в рейтинге удерживает полноприводный Subaru Outback пятого поколения, выпущенный после рестайлинга 2017 года. Его 2,5-литровый атмосферный оппозитный бензиновый двигатель практически лишен внутренних вибраций и отлично подходит для установки газобаллонного оборудования. Модель оснащена честным и выносливым фирменным полным приводом.

Бесступенчатый вариатор считается одним из самых надежных в мире благодаря большому объему технической жидкости, который превышает 11 л. Трансмиссию почти невозможно перегреть даже при резких стартах, что делает авто идеальным для поездок в горы и кемпинга. Хотя ремонт оппозитника и регулировка клапанов стоят недешево, общая прочность конструкции полностью перекрывает эти расходы.

Простые решения

Большой популярностью среди прагматичных водителей пользуется вместительный Mitsubishi Outlander третьего поколения. Машина предлагает простую, дешевую в обслуживании подвеску и просторный эргономичный салон без лишнего пафоса и большого количества экранов.

Бензиновый мотор 2,4 л работает вместе с вариатором, который на этой модели служит значительно дольше аналогичных коробок на других марках. Варианты с 3-литровым двигателем комплектуются классическим автоматом, а гибридные версии вообще признаны самыми надежными в линейке. Автомобиль отлично защищен от коррозии, хорошо держит цену и требует минимального внимания на сервисе.

Эталоном премиального комфорта остается добротный кроссовер Lexus RX в модификациях RX 270 и RX 350. Водители ценят эти машины 2013-2014 годов выпуска за исключительное качество отделки кабины, широкие подлокотники и очень удобные мягкие кресла.

Версия RX 270 получила простой в обслуживании двигатель 2,7 л и передний привод, тогда как RX 350 предлагает мощный мотор 3,5 л и систему 4x4. Оба атмосферные силовые агрегаты вместе с классическими автоматическими коробками легко проезжают более 400 000 км. Владельцам нужно только вовремя обновлять масло и не злоупотреблять резкими стартами до полного прогрева системы.

Абсолютные лидеры

Toyota RAV4 дарит владельцам настоящее душевное спокойствие благодаря предсказуемости и максимальной простоте конструкции. Традиционный 2,5-литровый атмосферный мотор с крепким цепным приводом ГРМ не имеет капризных турбин, интеркулеров или топливных форсунок высокого давления.

Подвеска этой машины идеально приспособлена к тяжелым сельским дорогам, острым стыкам и брусчатке. Автомобиль практически не теряет своей стоимости при перепродаже на вторичном рынке.

Лучшим японским кроссовером, способным служить вечно, признана легендарная Honda CR-V третьего и четвертого поколений. Подержанные экземпляры с бензиновыми двигателями 2 л или 2,4 л до сих пор стоят солидных денег из-за своей феноменальной выносливости. Особого внимания заслуживает версия с 2,2-литровым дизелем, который считается одним из лучших и самых экономичных моторов на тяжелом топливе с ресурсом более 500 000 км.

Даже после перехода четвертой генерации на бесступенчатые вариаторы общая надежность семейного автомобиля совсем не снизилась. Новые трансмиссии обеспечивают образцовую плавность хода, отличную топливную экономичность и работают не хуже старых автоматов. Модель удерживает лидерство благодаря выразительному дизайну, более интересному исполнению салона и идеальной устойчивости к тяжелым дорожным условиям.

