Что ждет водителя, который станет владельцем Toyota RAV4 2016 года

Toyota RAV4 2016 года. Фото: Toyota

Легендарная надежность японского автогиганта сделала кроссовер Toyota RAV4 одним из самых желанных автомобилей на вторичном рынке. В 2026 году покупка десятилетнего экземпляра четвертого поколения позволяет существенно сэкономить средства без потери актуальности дизайна и функциональности. Модель 2016 года стала первой в рамках рестайлинга, что позволило производителю устранить большинство детских болезней ранних версий. Однако даже такой образец выносливости имеет свои технические нюансы и критические замечания от владельцев.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Надежная база

Под капотом кроссовера установлен проверенный 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 176 л.с. Силовой агрегат работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая демонстрирует отличную живучесть при своевременном сервисе. Покупателям доступны версии с передним или полным приводом, причем варианты с ведущей передней осью традиционно более экономные.

Средний расход топлива для переднеприводной модификации составляет около 9 л/100 км в смешанном цикле. Полноприводные версии потребляют примерно 9,4 л/100 км, обеспечивая лучшую стабильность на сложных участках дорог или во время непогоды. Выносливость основных механических узлов позволяет считать этот автомобиль одним из лучших решений для длительной эксплуатации на рынке подержанных авто.

Электрические нюансы

Большинство жалоб владельцев касается работы бортовой электроники и состояния проводки. Одной из самых необычных причин неисправностей стало использование экологической изоляции на основе сои, которая со временем привлекает грызунов. Это приводит к повреждению жгутов проводов и появлению хаотичных ошибок на приборной панели, которые трудно диагностировать с первого раза.

Читайте также:

Также водители сообщают о внезапных остановках двигателя во время движения или полной потере питания после парковки. "Панель приборов засветилась, и машина полностью выключилась без предупреждения примерно на 30 секунд", — отметил один из владельцев в отчете для NHTSA. Проблема часто кроется в окислении клемм аккумулятора или низком напряжении в сети, что требует периодического осмотра электрических соединений.

Безопасность торможения

Система ABS и тормозные механизмы иногда демонстрируют нестабильную работу, что вызывает беспокойство у водителей при больших пробегах. Некоторые владельцы жалуются на ощущение мягкой педали или вибрации во время интенсивного замедления со скорости свыше 110 км/ч. Хотя количество таких случаев относительно мало, они требуют немедленной проверки технического состояния суппортов и целостности магистралей.

Производитель официально признал проблему с повреждением уплотнительного кольца в актуаторе ABS, что касается машин, выпущенных в начале 2016 года. Неисправность может привести к неправильному распределению давления тормозной жидкости во время работы систем стабилизации или антиблокировки. Это существенно снижает контроль над автомобилем в критических ситуациях, особенно на мокром или скользком покрытии.

Риск пожара

Наиболее резонансная проблема подержанных экземпляров связана с креплением стандартного 12 В аккумулятора. Масштабная отзывная компания охватила более 1 800 000 единиц из-за риска короткого замыкания. Если батарея имеет неподходящие размеры или установлена без надлежащей фиксации, она может смещаться во время маневров, что создает реальную угрозу возникновения пожара в моторном отсеке.

Инженеры Toyota разработали специальный сервисный комплект, который включает усиленный зажим, новый лоток и защитную крышку положительной клеммы. Владельцам десятилетних кроссоверов необходимо убедиться, что эти работы были выполнены в рамках бесплатного гарантийного обслуживания.

