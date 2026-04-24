Почему Toyota попала в список авто, которые чаще всего ломаются

Toyota Corolla 2023 года. Фото: Toyota

Немецкий автомобильный клуб ADAC обнародовал свежий отчет по надежности подержанных автомобилей, результаты которого шокировали многих поклонников японского автопрома. Признанная икона безотказности Toyota неожиданно оказалась среди моделей, которые чаще всего нуждаются в вызове эвакуатора на дороге. Такой парадокс объясняется специфической методикой исследования, фиксирующей только те неисправности, которые сделали невозможным дальнейшее движение непосредственно во время путешествия.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Различные методики

Отчет ADAC базируется на реальных случаях вмешательства служб помощи на дорогах Германии. В отличие от рейтинга TUV, который оценивает общее техническое состояние во время обязательных техосмотров, ADAC фиксирует только факты полного отказа автомобиля в дороге. Именно поэтому некоторые модели могут идеально проходить проверку подвески и тормозов, но внезапно останавливаться в ежедневной эксплуатации из-за мелких, но критических проблем.

Эксперты отмечают, что современные автомобили в целом стали значительно надежнее по сравнению с прошлым десятилетием. Статистика свидетельствует, что вероятность поломки пятилетнего авто за последние десять лет сократилась с 3,6% до 2,1%. Однако для отдельных брендов определенные системные недостатки продолжают портить общую статистику вызовов эвакуаторов, создавая негативный имидж даже сверхнадежным маркам.

Проблема аккумуляторов

Главной причиной попадания Toyota в антирейтинг стала уязвимость пускового аккумулятора 12 В в гибридных моделях. Статистика свидетельствует, что почти половина всех дорожных инцидентов независимо от бренда связана именно с разряженной батареей. В случае с японскими гибридами этот показатель может превышать 90% от всех зафиксированных обращений в службу помощи, что является аномальным результатом.

Читайте также:

Трудности коснулись таких популярных моделей как Toyota Yaris, Corolla, C-HR и RAV4. Даже после непродолжительного простоя в течение нескольких дней аккумулятор может полностью исчерпать заряд. Производитель признает этот недостаток и объясняет его слишком малой емкостью установленных штатных батарей в сочетании с высоким энергопотреблением бортовых систем в режиме ожидания.

Пути решения проблемы

Toyota уже начала масштабную программу по устранению этого системного недостатка в рамках гарантийных обязательств. Она предусматривает установку аккумуляторов большей емкости как на новые авто, так и на экземпляры с пробегом, имеющие подобные жалобы. Кроме механической замены компонентов разработано обновление программного обеспечения для лучшего контроля энергобаланса во время стоянки.

Похожие трудности постигли и владельцев электромобиля Hyundai Ioniq 5, где причиной разрядки стал дефектный модуль управления конвертацией тока. Важно понимать, что такие неисправности часто являются следствием сложной электрификации современного транспорта.

