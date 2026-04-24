Головна Авто Чому Toyota потрапила до списку авто, які найчастіше ламаються

Чому Toyota потрапила до списку авто, які найчастіше ламаються

Дата публікації: 24 квітня 2026 15:45
Toyota Corolla 2023 року. Фото: Toyota

Німецький автомобільний клуб ADAC оприлюднив свіжий звіт щодо надійності вживаних автомобілів, результати якого шокували багатьох шанувальників японського автопрому. Визнана ікона безвідмовності Toyota несподівано опинилася серед моделей, які найчастіше потребують виклику евакуатора на дорозі. Такий парадокс пояснюється специфічною методикою дослідження, що фіксує лише ті несправності, які унеможливили подальший рух безпосередньо під час подорожі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Різні методики

Звіт ADAC базується на реальних випадках втручання служб допомоги на дорогах Німеччини. На відміну від рейтингу TUV, який оцінює загальний технічний стан під час обов’язкових техоглядів, ADAC фіксує лише факти повної відмови автомобіля в дорозі. Саме тому деякі моделі можуть ідеально проходити перевірку підвіски та гальм, але раптово зупинятися в щоденній експлуатації через дрібні, проте критичні проблеми.

Експерти зазначають, що сучасні автомобілі загалом стали значно надійнішими порівняно з минулим десятиліттям. Статистика свідчить, що ймовірність поломки п’ятирічного авто за останні десять років скоротилася з 3,6% до 2,1%. Проте для окремих брендів певні системні недоліки продовжують псувати загальну статистику викликів евакуаторів, створюючи негативний імідж навіть наднадійним маркам.

Проблема акумуляторів

Головною причиною потрапляння Toyota до антирейтингу стала вразливість пускового акумулятора 12 В у гібридних моделях. Статистика свідчить, що майже половина всіх дорожніх інцидентів незалежно від бренду пов’язана саме з розрядженою батареєю. У випадку з японськими гібридами цей показник може перевищувати 90% від усіх зафіксованих звернень до служби допомоги, що є аномальним результатом.

Труднощі торкнулися таких популярних моделей як Toyota Yaris, Corolla, C-HR та RAV4. Навіть після нетривалого простою протягом кількох днів акумулятор може повністю вичерпати заряд. Виробник визнає цей недолік та пояснює його занадто малою місткістю встановлених штатних батарей у поєднанні з високим енергоспоживанням бортових систем у режимі очікування.

Шляхи розвʼязання

Toyota вже розпочала масштабну програму з усунення цього системного недоліку в межах гарантійних зобов’язань. Вона передбачає встановлення акумуляторів більшої місткості як на нові авто, так і на примірники з пробігом, що мають подібні скарги. Окрім механічної заміни компонентів розроблено оновлення програмного забезпечення для кращого контролю енергобалансу під час стоянки.

Схожі труднощі спіткали й власників електромобіля Hyundai Ioniq 5, де причиною розрядки став дефектний модуль управління конвертацією струму. Важливо розуміти, що такі несправності часто є наслідком складної електрифікації сучасного транспорту. 

рейтинг авто проблеми автомобіль Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
