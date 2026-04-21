Оглянуті десятки тисяч вживаних автомобілів: визначені найгірші

Купівля вживаного автомобіля часто нагадує лотерею, проте аналіз результатів десятків тисяч передпродажних аудитів дозволяє точно визначити ризики. Платформа Carvago оприлюднила дані перевірок за 270 пунктами, проведених у період з 2023 по 2026 рік. Статистика демонструє, що навіть популярні сімейні моделі можуть приховувати критичні дефекти, які потребують значних вкладень одразу після угоди.

Ризиковані моделі

Найвищий показник технічних проблем зафіксовано у Peugeot 3008, де ризик отримання негативної оцінки вдвічі перевищує середній рівень. Також до переліку авто, які часто не проходять професійний аудит, потрапили популярні на вторинному ринку сімейні машини.

Антирейтинг моделей за часткою відмов:

Opel Astra : 27,5%;

: 27,5%; Ford Focus : 22,5%;

: 22,5%; Opel Insignia : 19,4%;

: 19,4%; Jeep Compass: 16,1%.

Поява в цьому списку Honda Civic та Ford Mustang стала несподіванкою для багатьох експертів. Це підтверджує, що ринкова репутація бренду не завжди гарантує відмінний стан конкретного екземпляра з пробігом.

Поширені несправності

Технічні дефекти стають причиною відмови від купівлі у 35,6% випадків, причому левова частка скарг стосується силових агрегатів. Найчастіше механіки фіксують витоки мастила, нерівномірну або занадто гучну роботу двигуна, а також труднощі під час холодного запуску. Проблеми з електронікою та системами допомоги водієві займають 32% у структурі негативних відгуків. Ще 11% випадків стосуються несправностей гальмівної системи.

Важливою категорією є неякісне відновлення після ДТП, що стає причиною відхилення кожної четвертої заявки через ризики для безпеки. У багатьох випадках це означає перспективу витрат на ремонт одразу після придбання транспортного засобу.

Електричний транспорт

Попри побоювання водіїв, критичні проблеми з батареями електрокарів зустрічаються вкрай рідко та становлять лише 0,3% від усіх перевірок. Загальний коефіцієнт ризику для електричних моделей становить 1,16, що дещо вище за показник дизельних машин, який зафіксований на рівні 0,94.

Наприклад, негативні оцінки Tesla Model 3 зазвичай пов'язані не з силовим агрегатом, а з якістю відновлення кузова після колізій. Алюмінієві деталі та клейові з'єднання потребують специфічного обладнання, яке часто ігнорують під час кустарного ремонту.

Надійні лідери

Протилежний бік рейтингу займають моделі, які за звітний період майже не отримували негативних висновків експертів. До групи найнадійніших увійшли:

Hyundai Kona ;

; BMW i3 ;

; BMW X5 ;

; Toyota RAV4.

У цих випадках відсоток нерекомендованих до купівлі авто наблизився до 0%. Високу стабільність результатів також демонструють автомобілі марки Volvo, де частка проблемних екземплярів не перевищує 1%.

Географія перевірок

Стан вживаного транспорту суттєво залежить від віку та країни попередньої експлуатації. Якщо для авто до двох років з пробігом до 60 000 км ризик становить лише 1,3%, то для машин старше 11 років із пробігом понад 150 000 км показник зростає до 33,8%.

Країна походження також відіграє вирішальну роль у збереженні технічного ресурсу. Найкращий стан зафіксовано в автомобілів зі Швеції, тоді як техніка з Італії має в 15 разів вищий ризик виявлення дефектів.

