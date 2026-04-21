Осмотрены десятки тысяч подержанных автомобилей: определены худшие

Покупка подержанного автомобиля часто напоминает лотерею, однако анализ результатов десятков тысяч предпродажных аудитов позволяет точно определить риски. Платформа Carvago обнародовала данные проверок по 270 пунктам, проведенных в период с 2023 по 2026 год. Статистика показывает, что даже популярные семейные модели могут скрывать критические дефекты, которые требуют значительных вложений сразу после сделки.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Рискованные модели

Самый высокий показатель технических проблем зафиксирован у Peugeot 3008, где риск получения негативной оценки вдвое превышает средний уровень. Также в перечень авто, которые часто не проходят профессиональный аудит, попали популярные на вторичном рынке семейные машины.

Антирейтинг моделей по доле отказов:

Opel Astra : 27,5%;

: 27,5%; Ford Focus : 22,5%;

: 22,5%; Opel Insignia : 19,4%;

: 19,4%; Jeep Compass: 16,1%.

Появление в этом списке Honda Civic и Ford Mustang стало неожиданностью для многих экспертов. Это подтверждает, что рыночная репутация бренда не всегда гарантирует отличное состояние конкретного экземпляра с пробегом.

Распространенные неисправности

Технические дефекты становятся причиной отказа от покупки в 35,6% случаев, причем львиная доля жалоб касается силовых агрегатов. Чаще всего механики фиксируют утечки масла, неравномерную или слишком шумную работу двигателя, а также трудности при холодном запуске. Проблемы с электроникой и системами помощи водителю занимают 32% в структуре негативных отзывов. Еще 11% случаев касаются неисправностей тормозной системы.

Важной категорией является некачественное восстановление после ДТП, что становится причиной отклонения каждой четвертой заявки из-за рисков для безопасности. Во многих случаях это означает перспективу расходов на ремонт сразу после приобретения транспортного средства.

Электрический транспорт

Несмотря на опасения водителей, критические проблемы с батареями электрокаров встречаются крайне редко и составляют лишь 0,3% от всех проверок. Общий коэффициент риска для электрических моделей составляет 1,16, что несколько выше показателя дизельных машин, который зафиксирован на уровне 0,94.

Например, негативные оценки Tesla Model 3 обычно связаны не с силовым агрегатом, а с качеством восстановления кузова после коллизий. Алюминиевые детали и клеевые соединения требуют специфического оборудования, которое часто игнорируют при кустарном ремонте.

Надежные лидеры

Противоположную сторону рейтинга занимают модели, которые за отчетный период почти не получали негативных заключений экспертов. В группу самых надежных вошли:

Hyundai Kona ;

; BMW i3 ;

; BMW X5 ;

; Toyota RAV4.

В этих случаях процент нерекомендованных к покупке авто приблизился к 0%. Высокую стабильность результатов также демонстрируют автомобили марки Volvo, где доля проблемных экземпляров не превышает 1%.

География проверок

Состояние подержанного транспорта существенно зависит от возраста и страны предыдущей эксплуатации. Если для авто до двух лет с пробегом до 60 000 км риск составляет всего 1,3%, то для машин старше 11 лет с пробегом более 150 000 км показатель возрастает до 33,8%.

Страна происхождения также играет решающую роль в сохранении технического ресурса. Лучшее состояние зафиксировано у автомобилей из Швеции, тогда как техника из Италии имеет в 15 раз более высокий риск обнаружения дефектов.

