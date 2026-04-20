Подержанные авто по выгодной цене, которые стоит обходить стороной

Kia Optima 2015 года. Фото: drive.com.au

Вторичный рынок автомобилей часто предлагает привлекательные цены на модели премиальных брендов или популярные седаны. Однако за доступным ценником могут скрываться конструктивные недостатки, которые приводят к капитальному ремонту двигателя или трансмиссии. Эксперты выделили несколько позиций, покупка которых может превратиться в финансовую ловушку для нового владельца.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Корейские седаны

Kia Optima и Hyundai Sonata 2014-2016 годов выпуска часто встречаются с пробегом около 100 000 км. Несмотря на красивый дизайн и надежную подвеску, версии с двигателем 2.4 GDI страдают от задиров в цилиндрах и повышенного потребления масла. Известны случаи, когда такие силовые агрегаты клинили, не доезжая до серьезных отметок пробега. Даже привлекательная цена до 10 000 долларов не оправдывает риски, связанные с техническими недостатками завода.

Для беспроблемной езды на этих моделях стоит выбирать версии с заводским газовым оборудованием LPI объемом 2 л. Такие моторы считаются миллионниками и лишены критических проблем бензиновых аналогов.

Покупка обычного седана с маркировкой GDI требует чрезвычайной осторожности из-за дурной славы этих двигателей на рынке. Никакие преимущества интерьера не способны компенсировать возможный выход двигателя из строя.

Дизельные вызовы

Land Rover Discovery Sport с 2-литровым дизелем Ingenium оказался менее надежным, чем его предшественники. Основные жалобы касаются растяжения цепей ГРМ и чувствительности топливной системы к качеству дизеля. Наиболее опасным дефектом считается склонность блоков цилиндров к появлению трещин, что делает ремонт чрезвычайно дорогим. Если есть желание приобрести именно эту модель, лучше обратить внимание на бензиновые двигатели или более старые версии с дизелем 2,2 л.

Подобная ситуация наблюдается и с японским кроссовером Mazda CX-5 первого поколения с двигателем 2,2 л. Эта силовая установка категорически не подходит для городской эксплуатации из-за интенсивного закоксования и проблем с сажевым фильтром. Обычно такие дизельные версии стоят на вторичном рынке дешевле бензиновых аналогов, что уже должно насторожить покупателя. Более надежным выбором станет бензиновое авто, которое сохранит кошелек владельца.

Малолитражные турбодвигатели

Внимание покупателей в бюджете 8000-9000 долларов часто привлекает Ford с двигателем 1.6 Ecoboost. Оснащение модели подогревами и камерами часто становится главной приманкой, однако техническая сторона имеет много нюансов. Владельцы сталкиваются с проблемами турбины, цепи ГРМ и большим расходом топлива, который зимой может достигать 13 л на 100 км. Кроме того, кузов этих моделей не отличается устойчивостью к коррозии.

Volkswagen Golf шестого поколения с мотором 1.4 TSI и сухой коробкой DSG считается одним из худших технических сочетаний. Малый ресурс турбины и цепи в сочетании с дорогим обслуживанием роботизированной трансмиссии делают такую покупку рискованной. Значительно целесообразнее искать легендарный атмосферный двигатель 1.6 MPI. Рыночная стоимость более надежных агрегатов обычно выше, что подтверждает их более высокое качество.

Объемные агрегаты

Большие дизельные двигатели объемом 3 л сегодня теряют свою экономическую привлекательность. При нынешней цене на дизель расходы на топливо в смешанном цикле могут превышать расходы бензиновых машин. Высокая стоимость обслуживания сложных систем и большие пробеги на подержанных авто делают такой выбор финансово неоправданным. Часто ресурс таких двигателей на момент продажи уже почти исчерпан.

Расчеты показывают, что бензиновый двигатель 2 л может оказаться более экономным в ежедневном использовании. Мощность больших дизелей сложно реализовать в современных условиях, а каждая поломка требует значительных финансовых вливаний.

Ранее Новини.LIVE представляли рейтинг кроссоверов с пробегом по цене от 12 000 до 15 000 долларов в Украине. Чаще всего покупатели обращают внимание на массовые автомобили из США и ликвидные европейские варианты.

Также читайте, какие автомобили ржавеют уже через пять лет эксплуатации. Немецкие эксперты общества GTU обнаружили ряд популярных моделей, которые быстро разрушает коррозия.