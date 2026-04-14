Какие подержанные автомобили потом невозможно продать

Mercedes-Benz GL 2006 года.

Вторичный авторынок предлагает широкий выбор моделей, однако некоторые из них способны превратиться в недвижимый актив из-за низкой ликвидности. Определенные технические особенности, высокая стоимость обслуживания и сомнительная надежность отдельных двигателей делают процесс перепродажи чрезвычайно сложным. Понимание этих рисков позволяет избежать значительных финансовых потерь при будущей смене транспортного средства.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Премиальная ловушка

Mercedes GL на первый взгляд кажется идеальным внедорожником премиального класса, однако его сложная конструкция часто пугает покупателей. Основной проблемой является пневматическая подвеска, которая регулярно требует внимания и дорогостоящего обслуживания. Даже самый надежный 3-литровый дизель потребляет в городе около 13 л на 100 км, что при нынешних ценах более 90 грн за литр становится существенным бременем для бюджета.

Кроме технических нюансов, качество отделки салона некоторых экземпляров оставляет желать лучшего из-за стирания напыления на кнопках и посторонних звуков пластиковых элементов.

Малолитражные турбодвигатели

Автомобили Peugeot и Citroën с бензиновым двигателем 1.2 Turbo часто имеют только одного владельца, который приобрел машину в салоне. Продать такой транспорт после окончания гарантии очень трудно из-за плохой репутации этих силовых агрегатов. Они известны низким ресурсом, повышенным потреблением масла и высокой стоимостью полной замены двигателя, что может превысить 3000 долларов.

Постоянные вибрации и неровная работа даже нового двигателя портят удовольствие от управления. Если же такой мотор работает в паре с роботизированной коробкой передач, найти желающих становится почти невозможно даже при условии значительного снижения цены. Покупатели обычно отдают предпочтение дизельным версиям объемом 1,6 л или 2 л, которые традиционно ценятся гораздо выше.

Немецкие цепи

Audi Q7 с бензиновым двигателем 3.0 TFSI попадает в зону риска из-за склонности к появлению задиров в цилиндрах и сложного обслуживания. Стоимость замены цепей ГРМ вместе с запчастями может превышать 3000 долларов. Такой двигатель не отличается топливной экономичностью, а его капитальный ремонт может потребоваться уже на пробеге 200 000-250 000 км.

Дизельные версии этого кроссовера служат значительно дольше, однако их цена на вторичном рынке на 8000-10 000 долларов выше бензиновых аналогов. Многие водители не готовы к такой значительной переплате и выбирают модели других производителей. Из-за этого Audi Q7 сейчас продаются очень медленно.

Нестабильные вариаторы

Nissan Murano с двигателем 3,5 л и вариатором почти не пользуется спросом из-за недоверия к надежности трансмиссии. Коробка требует чрезвычайно бережной эксплуатации: своевременной замены жидкости, отсутствия резких стартов и отказа от бездорожья. Любая ошибка водителя или агрессивная езда могут привести к перегреву и выходу вариатора из строя.

Двигатель большого объема потребляет много топлива и сложно поддается капитальному ремонту в случае серьезной поломки. Совокупность слабой коробки передач и неэкономного мотора приводит к стремительной потере стоимости. Продать такой кроссовер быстро и выгодно практически нереально.

Французский флагман

Renault Talisman привлекает дизайном и комфортом, однако он стал заложником своей сложности. Традиционные поклонники бренда ищут максимально простые в обслуживании машины вроде Megane. Зато Talisman предлагает дорогую подвеску и дефицитные запчасти, что отталкивает практичных водителей.

Большинство покупателей после сравнения стоимости эксплуатации и наличия деталей выбирают более дешевый в сервисе Megane в кузове универсал. Это приводит к тому, что за Talisman почти никто не охотится. Модель оказалась слишком сложной для целевой аудитории Renault, которая ценит прежде всего ликвидность и надежность.

Американское недоверие

Ford с литровыми двигателями EcoBoost, которые устанавливали на Focus, Fiesta и EcoSport, сталкиваются с тотальным недоверием. Покупатели опасаются хрупкой конструкции мотора, который чрезвычайно чувствителен к качеству масла и интервалов его замены. Реальный ресурс таких агрегатов часто не превышает 150 000-200 000 км.

Продать такую машину с пробегом более 100 000 км крайне трудно, так как невозможно доказать качество предыдущего обслуживания. Водители предпочитают искать версии с атмосферным двигателем 2 л или дизелем 1,6 л. Литровые варианты продаются только при условии минимального пробега до 30 000 км, что является редкостью для вторичного рынка.

Шведские ошибки

Volvo S90 и XC90 выпуска 2015-2016 годов имеют существенные конструктивные недостатки 2-литровых двигателей. Бензиновые версии этих годов страдают повышенным расходом масла, а в дизельных агрегатах фиксировались случаи появления трещин в блоке цилиндров. Стоимость капитального ремонта для устранения этих проблем составляет около 3000-3500 доллара. Ситуация исправилась лишь в конце 2016 года, поэтому модели от 2017 года ценятся значительно выше.

