Как распознать поврежденную трансмиссию перед покупкой авто с пробегом

Коробка передач. Фото: topgear.com

Выявить скрытые дефекты коробки передач автомобиля значительно сложнее, чем заметить ржавчину на кузове или нестабильную работу двигателя. Особого внимания требуют современные автоматические и двухступенчатые системы, имеющие сложную электронную и гидравлическую структуру. Тщательная проверка на этапе осмотра позволяет избежать значительных потерь в будущем, ведь стоимость ремонта может превышать цену всего транспортного средства.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Признаки износа

Двухступенчатые коробки передач, которые массово используют ведущие автоконцерны, сочетают удобство автомата с эффективностью механики. Процессом управляет мехатроника, где электромагнитные клапаны регулируют потоки масла через сверхтонкие каналы. Основным симптомом неисправности этой системы является ощутимое шарканье при трогании с места или многократные попытки включить нужную передачу.

Загрязнение трансмиссионного масла металлической стружкой и пылью от фрикционных дисков приводит к забиванию гидравлических путей. В моделях группы Volkswagen тревожным сигналом становится изменение вида буквы D на панели приборов, которая начинает отображаться внутри заполненного прямоугольника. Регулярная замена масла каждые 60 000-80 000 км является критическим условием для длительной эксплуатации таких сложных механизмов.

Проверка хода

Износ подшипников сопровождается характерным визгом, который появляется только на определенных передачах из-за разделения валов на четные и нечетные ступени. Термическая нагрузка ухудшает свойства смазочных материалов, что в крайних случаях приводит к внезапному заклиниванию всей конструкции. Подобные проблемы часто встречаются в механических узлах Opel типа M32 и первых поколениях 6-ступенчатых DSG.

Читайте также:

Для объективной оценки состояния агрегата необходим тест-драйв длительностью не менее 20-30 минут в разных режимах движения. Холодное масло более густое и способно эффективно маскировать симптомы износа, поэтому проверку следует проводить только на хорошо прогретом автомобиле. Во время маневрирования на паркинге и частых остановок в пробках неисправности сцепления и гидравлики проявляются наиболее отчетливо.

