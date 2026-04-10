Як розпізнати пошкоджену трансмісію перед купівлею авто з пробігом

Коробка передач. Фото: topgear.com

Виявити приховані дефекти коробки передач автомобіля значно складніше, ніж помітити іржу на кузові чи нестабільну роботу двигуна. Особливої уваги потребують сучасні автоматичні та двоступеневі системи, що мають складну електронну та гідравлічну структуру. Ретельна перевірка на етапі огляду дозволяє уникнути значних втрат у майбутньому, адже вартість ремонту може перевищувати ціну всього транспортного засобу.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Ознаки зносу

Двоступеневі коробки передач, які масово використовують провідні автоконцерни, поєднують зручність автомата з ефективністю механіки. Процесом керує мехатроніка, де електромагнітні клапани регулюють потоки оливи через надтонкі канали. Основним симптомом несправності цієї системи є відчутне шарпання під час рушання з місця або багаторазові спроби ввімкнути потрібну передачу.

Забруднення трансмісійної оливи металевою стружкою та пилом від фрикційних дисків призводить до забивання гідравлічних шляхів. У моделях групи Volkswagen тривожним сигналом стає зміна вигляду літери D на панелі приладів, яка починає відображатися всередині заповненого прямокутника. Регулярна заміна мастила кожні 60 000-80 000 км є критичною умовою для тривалої експлуатації таких складних механізмів.

Перевірка ходу

Знос підшипників супроводжується характерним виттям, яке з'являється лише на певних передачах через розподіл валів на парні та непарні ступені. Термічне навантаження погіршує властивості змащувальних матеріалів, що у крайніх випадках призводить до раптового заклинювання всієї конструкції. Подібні проблеми часто зустрічаються у механічних вузлах Opel типу M32 та перших поколіннях 6-ступеневих DSG.

Для об'єктивної оцінки стану агрегата необхідний тест-драйв тривалістю не менше 20-30 хвилин у різних режимах руху. Холодна олива є густішою та здатна ефективно маскувати симптоми зносу, тому перевірку слід проводити лише на добре прогрітому автомобілі. Під час маневрування на паркінгу та частих зупинок у заторах несправності зчеплення та гідравліки проявляються найвиразніше.

