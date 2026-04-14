Які вживані автомобілі потім неможливо продати

Mercedes-Benz GL 2006 року. Фото: netcarshow.com

Вторинний авторинок пропонує широкий вибір моделей, проте деякі з них здатні перетворитися на нерухомий актив через низьку ліквідність. Певні технічні особливості, висока вартість обслуговування та сумнівна надійність окремих двигунів роблять процес перепродажу надзвичайно складним. Розуміння цих ризиків дозволяє уникнути значних фінансових втрат під час майбутньої зміни транспортного засобу.

Преміальна пастка

Mercedes GL на перший погляд здається ідеальним позашляховиком преміального класу, проте його складна конструкція часто лякає покупців. Основною проблемою є пневматична підвіска, яка регулярно потребує уваги та дорогого обслуговування. Навіть найнадійніший 3-літровий дизель споживає в місті близько 13 л на 100 км, що при нинішніх цінах понад 90 грн за літр стає суттєвим тягарем для бюджету.

Крім технічних нюансів, якість оздоблення салону деяких екземплярів залишає бажати кращого через стирання напилення на кнопках та сторонні звуки пластикових елементів.

Малолітражні турбодвигуни

Автомобілі Peugeot та Citroën з бензиновим двигуном 1.2 Turbo часто мають лише одного власника, який придбав машину в салоні. Продати такий транспорт після закінчення гарантії дуже важко через погану репутацію цих силових агрегатів. Вони відомі низьким ресурсом, підвищеним споживанням мастила та високою вартістю повної заміни двигуна, що може перевищити 3000 доларів.

Читайте також:

Постійні вібрації та нерівна робота навіть нового двигуна псують задоволення від керування. Якщо ж такий мотор працює в парі з роботизованою коробкою передач, знайти охочих стає майже неможливо навіть за умови значного зниження ціни. Покупці зазвичай надають перевагу дизельним версіям об'ємом 1,6 л або 2 л, які традиційно цінуються набагато вище.

Німецькі ланцюги

Audi Q7 з бензиновим двигуном 3.0 TFSI потрапляє в зону ризику через схильність до появи задирів у циліндрах та складне обслуговування. Вартість заміни ланцюгів ГРМ разом з запчастинами може перевищувати 3000 доларів. Такий двигун не відрізняється паливною економічністю, а його капітальний ремонт може знадобитися вже на пробігу 200 000-250 000 км.

Дизельні версії цього кросовера служать значно довше, проте їхня ціна на вторинному ринку на 8000-10 000 доларів вища за бензинові аналоги. Багато водіїв не готові до такої значної переплати й обирають моделі інших виробників. Через це Audi Q7 зараз продаються дуже повільно.

Нестабільні варіатори

Nissan Murano з двигуном 3,5 л та варіатором майже не має попиту через недовіру до надійності трансмісії. Коробка потребує надзвичайно дбайливої експлуатації: вчасної заміни рідини, відсутності різких стартів та відмови від бездоріжжя. Будь-яка помилка водія або агресивна їзда можуть призвести до перегріву та виходу варіатора з ладу.

Двигун великого об'єму споживає багато пального і складно піддається капітальному ремонту в разі серйозної поломки. Сукупність слабкої коробки передач та неекономного мотора призводить до стрімкої втрати вартості. Продати такий кросовер швидко та вигідно практично нереально.

Французький флагман

Renault Talisman приваблює дизайном та комфортом, проте він став заручником своєї складності. Традиційні шанувальники бренду шукають максимально прості в обслуговуванні машини на кшталт Megane. Натомість Talisman пропонує дорожчу підвіску та дефіцитні запчастини, що відштовхує практичних водіїв.

Більшість покупців після порівняння вартості експлуатації та наявності деталей обирають дешевший у сервісі Megane в кузові універсал. Це призводить до того, що за Talisman майже ніхто не полює. Модель виявилася занадто складною для цільової аудиторії Renault, яка цінує насамперед ліквідність та надійність.

Американська недовіра

Ford з літровими двигунами EcoBoost, які встановлювали на Focus, Fiesta та EcoSport, стикаються з тотальною недовірою. Покупці побоюються тендітної конструкції мотора, який надзвичайно чутливий до якості мастила та інтервалів його заміни. Реальний ресурс таких агрегатів часто не перевищує 150 000–200 000 км.

Продати таку машину з пробігом понад 100 000 км вкрай важко, позаяк неможливо довести якість попереднього обслуговування. Водії воліють шукати версії з атмосферним двигуном 2 л або дизелем 1,6 л. Літрові варіанти продаються лише за умови мінімального пробігу до 30 000 км, що є рідкістю для вторинного ринку.

Шведські помилки

Volvo S90 та XC90 випуску 2015–2016 років мають суттєві конструктивні вади 2-літрових двигунів. Бензинові версії цих років страждають на підвищену витрату оливи, а в дизельних агрегатах фіксувалися випадки появи тріщин у блоці циліндрів. Вартість капітального ремонту для усунення цих проблем становить близько 3000–3500 долари. Ситуація виправилася лише наприкінці 2016 року, тому моделі від 2017 року цінуються значно вище.

Раніше Новини.LIVE писали про пʼять найкращих сімейних мінівенів з пробігом. Пошук надійного варіанта вимагає балансу між місткістю салону та витривалістю основних технічних вузлів.

Також читайте, чи варто купувати вживаний кросовер Nissan Kicks. При розгляді варіанта до придбання варто враховувати технічні особливості силових установок та ресурс трансмісії.