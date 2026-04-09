Какие автомобили ржавеют уже через пять лет эксплуатации

Современные автомобильные технологии не гарантируют абсолютной защиты кузова от быстрого разрушения металла. Немецкие эксперты общества GTU выявили ряд популярных моделей, которые покрываются ржавчиной уже после пяти лет эксплуатации. Главной причиной становится чрезмерная экономия производителей на антикоррозийной обработке ради снижения себестоимости машин.

Проблемные модели

Производители все чаще отказываются от полного цинкования кузовных панелей в пользу более дешевых частичных решений. Некоторые специалисты утверждают, что такая защита может потерять свою эффективность уже в течение первого года использования. Особенно опасно появление ржавчины на несущих элементах конструкции, так как это создает реальную угрозу безопасности во время поездок.

Данные технических осмотров в Германии позволили сформировать перечень автомобилей возрастом до пяти лет, которые наиболее подвержены появлению дефектов кузова. В этом списке оказались как бюджетные варианты, так и представители массовых мировых брендов.

Opel Combo

Skoda Rapid

Ford Galaxy

Ford Ecosport

Ford Transit/Tourneo

Nissan Micra

Suzuki Jimny

Seat Ibiza

Dacia Duster

Присутствие в рейтинге Skoda Rapid, Seat Ibiza и Dacia Duster стало неожиданностью для многих экспертов отрасли. Ранее эти машины редко фигурировали в списках наиболее уязвимых к коррозии транспортных средств на ранних этапах эксплуатации. Также отмечается возвращение старых проблем с защитой металла у отдельных современных моделей марок Ford и Opel.

Последствия экономии

Статистика показывает, что после окончания заводской гарантии на перфорацию металла риск появления ржавчины стремительно возрастает. Через десять лет эксплуатации уже 13% автомобилей имеют видимые очаги коррозии на различных частях кузова. В 10% случаев повреждения имеют серьезный или очень серьезный характер, что критически снижает остаточную стоимость машины.

Жесткая конкуренция на глобальном рынке и давление со стороны новых производителей лишь подталкивают компании к дальнейшему сокращению расходов.

По надежности кузовов новых китайских брендов делать выводы пока рано из-за малого срока их присутствия на дорогах. Однако общая тенденция в индустрии указывает на ухудшение качества антикоррозийной защиты в большинстве популярных сегментов.

