Які автомобілі іржавіють вже через пʼять років експлуатації

Іржавий автомобіль.

Сучасні автомобільні технології не гарантують абсолютного захисту кузова від швидкого руйнування металу. Німецькі експерти товариства GTU виявили низку популярних моделей, які вкриваються іржею вже після п'яти років експлуатації. Головною причиною стає надмірна економія виробників на антикорозійній обробці заради зниження собівартості машин.

Проблемні моделі

Виробники дедалі частіше відмовляються від повного цинкування кузовних панелей на користь дешевших часткових рішень. Деякі фахівці стверджують, що такий захист може втратити свою ефективність уже протягом першого року використання. Особливо небезпечною є поява іржі на несучих елементах конструкції, позаяк це створює реальну загрозу безпеці під час поїздок.

Дані технічних оглядів у Німеччині дозволили сформувати перелік автомобілів віком до п'яти років, які найбільш схильні до появи дефектів кузова. У цьому списку опинилися як бюджетні варіанти, так і представники масових світових брендів.

Opel Combo

Skoda Rapid

Ford Galaxy

Ford Ecosport

Ford Transit/Tourneo

Nissan Micra

Suzuki Jimny

Seat Ibiza

Dacia Duster

Присутність у рейтингу Skoda Rapid, Seat Ibiza та Dacia Duster стала несподіванкою для багатьох експертів галузі. Раніше ці машини рідко фігурували у списках найбільш вразливих до корозії транспортних засобів на ранніх етапах експлуатації. Також відзначається повернення старих проблем з захистом металу в окремих сучасних моделей марок Ford та Opel.

Наслідки економії

Статистика показує, що після закінчення заводської гарантії на перфорацію металу ризик появи іржі стрімко зростає. Через десять років експлуатації вже 13% автомобілів мають видимі вогнища корозії на різних частинах кузова. У 10% випадків пошкодження мають серйозний або дуже серйозний характер, що критично знижує залишкову вартість машини.

Жорстка конкуренція на глобальному ринку та тиск з боку нових виробників лише підштовхують компанії до подальшого скорочення витрат.

Щодо надійності кузовів нових китайських брендів робити висновки поки зарано через малий термін їхньої присутності на дорогах. Проте загальна тенденція в індустрії вказує на погіршення якості антикорозійного захисту в більшості популярних сегментів.

