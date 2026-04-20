Вживані авто за вигідною ціною, які варто оминати

Kia Optima 2015 року. Фото: drive.com.au

Вторинний ринок автомобілів часто пропонує привабливі ціни на моделі преміальних брендів або популярні седани. Проте за доступним цінником можуть ховатися конструктивні недоліки, які призводять до капітального ремонту двигуна чи трансмісії. Експерти виділили декілька позицій, купівля яких може перетворитися на фінансову пастку для нового власника.

Корейські седани

Kia Optima та Hyundai Sonata 2014–2016 років випуску часто зустрічаються з пробігом близько 100 000 км. Попри гарний дизайн та надійну підвіску, версії з двигуном 2.4 GDI страждають від задирів у циліндрах та підвищеного споживання мастила. Відомі випадки, коли такі силові агрегати клинили, не доїжджаючи до серйозних позначок пробігу. Навіть приваблива ціна до 10 000 доларів не виправдовує ризики, пов'язані з технічними недоліками заводу.

Для безпроблемної їзди на цих моделях варто обирати версії з заводським газовим обладнанням LPI об'ємом 2 л. Такі мотори вважаються мільйонниками та позбавлені критичних проблем бензинових аналогів.

Купівля ж звичайного седана з маркуванням GDI потребує надзвичайної обережності через погану славу цих двигунів на ринку. Жодні переваги інтер'єру не здатні компенсувати можливий вихід двигуна з ладу.

Дизельні виклики

Land Rover Discovery Sport з 2-літровим дизелем Ingenium виявився менш надійним за своїх попередників. Основні скарги стосуються розтягування ланцюгів ГРМ та чутливості паливної системи до якості дизеля. Найбільш небезпечним дефектом вважається схильність блоків циліндрів до появи тріщин, що робить ремонт надзвичайно дорогим. Якщо є охота придбати саме цю модель, краще звернути увагу на бензинові двигуни або старіші версії з дизелем 2,2 л.

Подібна ситуація спостерігається і з японським кросовером Mazda CX-5 першого покоління з двигуном 2,2 л. Ця силова установка категорично не підходить для міської експлуатації через інтенсивне закоксовування та проблеми з сажовим фільтром. Зазвичай такі дизельні версії коштують на вторинному ринку дешевше за бензинові аналоги, що вже має насторожити покупця. Більш надійним вибором стане бензинове авто, яке збереже гаманець власника.

Малолітражні турбодвигуни

Увагу покупців у бюджеті 8000–9000 доларів часто привертає Ford з двигуном 1.6 Ecoboost. Оснащення моделі підігрівами та камерами часто стає головною приманкою, проте технічна сторона має багато нюансів. Власники стикаються з проблемами турбіни, ланцюга ГРМ та великою витратою пального, яка взимку може сягати 13 л на 100 км. Крім того, кузов цих моделей не відрізняється стійкістю до корозії.

Volkswagen Golf шостого покоління з мотором 1.4 TSI та сухою коробкою DSG вважається одним із найгірших технічних поєднань. Малий ресурс турбіни та ланцюга у поєднанні з дорогим обслуговуванням роботизованої трансмісії роблять таку покупку ризикованою. Значно доцільніше шукати легендарний атмосферний двигун 1.6 MPI. Ринкова вартість надійніших агрегатів зазвичай вища, що підтверджує їхню вищу якість.

Об'ємні агрегати

Великі дизельні двигуни об'ємом 3 л сьогодні втрачають свою економічну привабливість. При нинішній ціні на дизель витрати на пальне у змішаному циклі можуть перевищувати витрати бензинових машин. Висока вартість обслуговування складних систем та великі пробіги на вживаних авто роблять такий вибір фінансово невиправданим. Часто ресурс таких двигунів на момент продажу вже майже вичерпаний.

Розрахунки показують, що бензиновий двигун 2 л може виявитися економнішим у щоденному використанні. Потужність великих дизелів складно реалізувати в сучасних умовах, а кожна поломка вимагає значних фінансових вливань.

