Навіщо Toyota офіційно послабила стандарти якості

Підприємство компанії Toyota. Фото: global.toyota

Найбільший автовиробник світу Toyota офіційно оголосив про зміну стратегії контролю якості своїх автомобілів. Генеральний директор Кодзі Сато назвав чинну ситуацію в галузі боротьбою за виживання через тиск з боку китайських конкурентів та стрімкий розвиток технологій. Компанія впроваджує програму Smart Standard Activity, яка передбачає відмову від надмірно суворих вимог до другорядних компонентів. Такі кроки мають допомогти знизити виробничі витрати та підвищити ефективність на всіх рівнях.

Стан кризи

Генеральний директор Toyota Кодзі Сато виступив на саміті постачальників з різкою заявою про необхідність негайних змін. Він наголосив, що без трансформації бізнес-процесів компанія не зможе вижити в умовах глобальної конкуренції. Основну загрозу становлять китайські виробники, які задають нові стандарти витрат завдяки вертикальній інтеграції та високому темпу впровадження інновацій.

Окрім цінового тиску, галузь стикається з тотальною цифровізацією, де програмне забезпечення стає важливішим за залізо. Геополітична нестабільність та тарифи додатково ускладнюють логістичні ланцюжки по всьому світу. За останні кілька років автомобільний ринок зазнав більше структурних зрушень, ніж за попередні десятиліття, що вимагає від лідерів ринку нестандартних рішень.

Розумні стандарти

Програма Smart Standard Activity спрямована на усунення надмірних витрат, спричинених маніакальним підходом до косметичних характеристик. Раніше Toyota відбраковувала деталі через мікроскопічні дефекти, які звичайний покупець ніколи не побачить. Наприклад, обшивку стелі могли списати через поодинокі чорні точки, а кермо — через ледь помітні зморшки в литій смолі.

Постачальники джгутів проводки були змушені щомісяця утилізувати до 10 000 функціонально справних виробів лише через незначну зміну кольору пластику. Тепер компанія вирішила увідповіднювати специфікації до реальних потреб клієнтів. Специфікації для деталей, які приховані від очей власника авто, будуть офіційно пом'якшені для зменшення кількості браку та економії ресурсів.

Фундамент перемоги

Новий керівник Кента Кон, який очолить компанію з 1 квітня, підтримав курс на радикальне зниження точки беззбитковості. Попри рекордні продажі на рівні 11 000 000 автомобілів на рік, керівництво відмовляється вважати стан компанії стабільним. Пріоритетом стає відновлення конкурентного фундаменту, який дещо ослаб під тиском нових ринкових гравців.

Toyota також дозволить постачальникам зменшити кількість дорогого обладнання та форм, необхідних для виробництва сервісних запчастин. Це допоможе партнерам зосередити ресурси на створенні нових технологій замість утримання застарілих потужностей. Такий підхід сигналізує про завершення епохи неквапливих перетворень та перехід до агресивної боротьби за лідерство на світовій арені.