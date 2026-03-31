Зачем Toyota официально ослабила стандарты качества

Крупнейший автопроизводитель мира Toyota официально объявил об изменении стратегии контроля качества своих автомобилей. Генеральный директор Кодзи Сато назвал сложившуюся ситуацию в отрасли борьбой за выживание из-за давления со стороны китайских конкурентов и стремительного развития технологий. Компания внедряет программу Smart Standard Activity, которая предусматривает отказ от чрезмерно строгих требований к второстепенным компонентам. Такие шаги должны помочь снизить производственные затраты и повысить эффективность на всех уровнях.

Состояние кризиса

Генеральный директор Toyota Кодзи Сато выступил на саммите поставщиков с резким заявлением о необходимости немедленных изменений. Он подчеркнул, что без трансформации бизнес-процессов компания не сможет выжить в условиях глобальной конкуренции. Основную угрозу представляют китайские производители, которые задают новые стандарты расходов благодаря вертикальной интеграции и высокому темпу внедрения инноваций.

Кроме ценового давления, отрасль сталкивается с тотальной цифровизацией, где программное обеспечение становится важнее железа. Геополитическая нестабильность и тарифы дополнительно усложняют логистические цепочки по всему миру. За последние несколько лет автомобильный рынок претерпел больше структурных сдвигов, чем за предыдущие десятилетия, что требует от лидеров рынка нестандартных решений.

Умные стандарты

Программа Smart Standard Activity направлена на устранение чрезмерных расходов, вызванных маниакальным подходом к косметическим характеристикам. Ранее Toyota отбраковывала детали из-за микроскопических дефектов, которые обычный покупатель никогда не увидит. Например, обшивку потолка могли списать из-за единичных черных точек, а руль — из-за едва заметных морщин в литой смоле.

Поставщики жгутов проводки были вынуждены ежемесячно утилизировать до 10 000 функционально исправных изделий только из-за незначительного изменения цвета пластика. Теперь компания решила привести спецификации в соответствие с реальными потребностями клиентов. Спецификации для деталей, которые скрыты от глаз владельца авто, будут официально смягчены для уменьшения количества брака и экономии ресурсов.

Фундамент победы

Новый руководитель Кента Кон, который возглавит компанию с 1 апреля, поддержал курс на радикальное снижение точки безубыточности. Несмотря на рекордные продажи на уровне 11 000 000 автомобилей в год, руководство отказывается считать состояние компании стабильным. Приоритетом становится восстановление конкурентного фундамента, который несколько ослаб под давлением новых рыночных игроков.

Toyota также позволит поставщикам уменьшить количество дорогостоящего оборудования и форм, необходимых для производства сервисных запчастей. Это поможет партнерам сосредоточить ресурсы на создании новых технологий вместо содержания устаревших мощностей. Такой подход сигнализирует о завершении эпохи неторопливых преобразований и переход к агрессивной борьбе за лидерство на мировой арене.