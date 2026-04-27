Що чекає на водія, який стане власником Toyota RAV4 2016 року

Toyota RAV4 2016 року. Фото: Toyota

Легендарна надійність японського автогіганта зробила кросовер Toyota RAV4 одним з найбажаніших автомобілів на вторинному ринку. У 2026 році купівля десятирічного примірника четвертого покоління дозволяє суттєво заощадити кошти без втрати актуальності дизайну та функціональності. Модель 2016 року стала першою в межах рестайлінгу, що дозволило виробнику усунути більшість дитячих хвороб ранніх версій. Проте навіть такий зразок витривалості має свої технічні нюанси та критичні зауваження від власників.

Надійна база

Під капотом кросовера встановлено перевірений 2,5-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 176 к.с. Силовий агрегат працює у парі з класичною 6-ступеневою автоматичною коробкою передач, яка демонструє відмінну живучість при вчасному сервісі. Покупцям доступні версії з переднім або повним приводом, причому варіанти з ведучою передньою віссю є традиційно економнішими.

Середня витрата пального для передньопривідної модифікації становить близько 9 л/100 км у змішаному циклі. Повнопривідні версії споживають приблизно 9,4 л/100 км, забезпечуючи кращу стабільність на складних ділянках доріг чи під час негоди. Витривалість основних механічних вузлів дозволяє вважати цей автомобіль одним з найкращих рішень для тривалої експлуатації на ринку вживаних авто.

Електричні нюанси

Більшість скарг власників стосується роботи бортової електроніки та стану проводки. Однією з найбільш незвичних причин несправностей стало використання екологічної ізоляції на основі сої, яка з часом приваблює гризунів. Це призводить до пошкодження джгутів проводів та появи хаотичних помилок на приладовій панелі, які важко діагностувати з першого разу.

Також водії повідомляють про раптові зупинки двигуна під час руху або повну втрату живлення після паркування. "Панель приладів засвітилася, і машина повністю вимкнулася без попередження приблизно на 30 секунд", — зазначив один з власників у звіті для NHTSA. Проблема часто криється в окисненні клем акумулятора або низькій напрузі в мережі, що потребує періодичного огляду електричних з'єднань.

Безпека гальмування

Система ABS та гальмівні механізми іноді демонструють нестабільну роботу, що викликає занепокоєння у водіїв при великих пробігах. Деякі власники скаржаться на відчуття м’якої педалі або вібрації під час інтенсивного уповільнення зі швидкості понад 110 км/год. Хоча кількість таких випадків відносно мала, вони потребують негайної перевірки технічного стану супортів та цілісності магістралей.

Виробник офіційно визнав проблему з пошкодженням ущільнювального кільця в актуаторі ABS, що стосується машин, випущених на початку 2016 року. Несправність може призвести до неправильного розподілу тиску гальмівної рідини під час роботи систем стабілізації чи антиблокування. Це суттєво знижує контроль над автомобілем у критичних ситуаціях, особливо на мокрому або слизькому покритті.

Ризик пожежі

Найбільш резонансна проблема вживаних примірників пов’язана з кріпленням стандартного 12 В акумулятора. Масштабна відклична компанія охопила понад 1 800 000 одиниць через ризик короткого замикання. Якщо батарея має невідповідні розміри або встановлена без належної фіксації, вона може зміщуватися під час маневрів, що створює реальну загрозу виникнення пожежі в моторному відсіку.

Інженери Toyota розробили спеціальний сервісний комплект, який включає посилений затискач, новий лоток та захисну кришку позитивної клеми. Власникам десятирічних кросоверів необхідно переконатися, що ці роботи були виконані в межах безплатного гарантійного обслуговування.

