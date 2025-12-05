Вживаний Toyota RAV4 IV: чи варто купити

Чи варто купити вживаний Toyota RAV4 IV
Кросовер Toyota RAV4 четвертого покоління (2013–2018) здобув репутацію одного з найнадійніших автомобілів у своєму класі, що зумовлює високі ціни на вторинному ринку. Експерти пояснили, чи виправдана така переплата та з якими технічними нюансами може зіткнутися майбутній власник.
Що це за авто
Четверта генерація Toyota RAV4 стала переломним моментом для моделі. Автомобіль остаточно позбувся іміджу "пляжного SUV", втративши запасне колесо на дверях багажника, та перетворився на просторий сімейний кросовер з підвищеним кліренсом. Попри критику за твердий пластик у салоні та специфічний дизайн, ця модель залишається однією з найбажаніших на ринку вживаних авто.
Власники RAV4 IV часто скаржаться на досить жорстку підвіску, яка детально передає нерівності дороги до салону, особливо у дорестайлінгових версіях (до 2015 року). Оновлення моделі дещо покращило ситуацію: інженери попрацювали над шумоізоляцією та налаштуваннями ходової частини. Лакофарбове покриття кузова традиційно для японських авто є тонким та легко дряпається, тому наявність сколів не завжди свідчить про аварійне минуле.
Салон автомобіля, хоч і не вражає преміальними матеріалами, є надзвичайно практичним. Задній ряд сидінь пропонує багато місця для ніг та рівну підлогу. Багажник також тішить об’ємом (547 літрів) та зручністю завантаження, хоча електропривід кришки працює досить повільно.
Який двигун обрати
Головною перевагою RAV4 IV є бензинові та гібридні силові установки. Базовий 2-літровий атмосферний двигун Valvematic вважається дуже надійним. Він часто працює в парі з варіатором Multidrive S. Ця трансмісія служить довго, але за однієї умови: регулярна заміна мастила кожні 60 000 км. Якщо попередній власник ігнорував це правило, ремонт коробки може коштувати дорого.
Справжньою зіркою надійності є гібридна версія з 2,5-літровим двигуном, яка з’явилася після рестайлінгу. Така силова установка демонструє феноменальну витривалість, низьку витрату пального у місті та високу ліквідність при перепродажі. Це той випадок, коли складні технології працюють на користь гаманця власника.
Ситуація з дизелями складніша. Агрегати серії D-4D об'ємом 2 літри власного виробництва Toyota загалом надійні, але мають помірну потужність. Натомість двигун 2,2 D-CAT часто страждає від прогару прокладки головки блоку циліндрів та проблем з системою очищення вихлопних газів, тому його купівля пов'язана з ризиком. Також на ринку зустрічаються версії з 2-літровим дизелем від BMW (N47). Вони динамічні, але дорогі в обслуговуванні через складну конструкцію приводу ГРМ.
Ціни в України
- Нижня межа ринку: 13 500–15 000 доларів. За цю ціну зазвичай пропонують автомобілі (2013–2014) з пробігом понад 200 000 км або відновлені після ДТП варіанти зі США.
- Середній сегмент: 16 500–19 500 доларів. Тут можна знайти доглянуті екземпляри (2015–2016), часто офіційні, з прозорою історією обслуговування.
- Верхня межа: 20 000–24 500 доларів. Стільки коштують рестайлінгові моделі останніх років випуску (2017–2018), особливо гібридні версії у максимальних комплектаціях з невеликим пробігом.
