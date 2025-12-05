Подержанный Toyota RAV4 IV: стоит ли купить

Стоит ли купить подержанный Toyota RAV4 IV
Кроссовер Toyota RAV4 четвертого поколения (2013-2018) получил репутацию одного из самых надежных автомобилей в своем классе, что обуславливает высокие цены на вторичном рынке. Эксперты объяснили, оправдана ли такая переплата и с какими техническими нюансами может столкнуться будущий владелец.
Об этом написал Autokult.
Что это за авто
Четвертая генерация Toyota RAV4 стала переломным моментом для модели. Автомобиль окончательно избавился от имиджа "пляжного SUV", потеряв запасное колесо на двери багажника, и превратился в просторный семейный кроссовер с повышенным клиренсом. Несмотря на критику за жесткий пластик в салоне и специфический дизайн, эта модель остается одной из самых желанных на рынке подержанных авто.
Владельцы RAV4 IV часто жалуются на достаточно жесткую подвеску, которая детально передает неровности дороги в салон, особенно в дорестайлинговых версиях (до 2015 года). Обновление модели несколько улучшило ситуацию: инженеры поработали над шумоизоляцией и настройками ходовой части. Лакокрасочное покрытие кузова традиционно для японских авто является тонким и легко царапается, поэтому наличие сколов не всегда свидетельствует об аварийном прошлом.
Салон автомобиля, хотя и не поражает премиальными материалами, является чрезвычайно практичным. Задний ряд сидений предлагает много места для ног и ровный пол. Багажник также радует объемом (547 литров) и удобством загрузки, хотя электропривод крышки работает довольно медленно.
Также читайте:
Какого модельного года Toyota RAV4 стоит избегать
Почему подержанный кроссовер Toyota продается лучше новых
Какой двигатель выбрать
Главным преимуществом RAV4 IV являются бензиновые и гибридные силовые установки. Базовый 2-литровый атмосферный двигатель Valvematic считается очень надежным. Он часто работает в паре с вариатором Multidrive S. Эта трансмиссия служит долго, но при одном условии: регулярная замена масла каждые 60 000 км. Если предыдущий владелец игнорировал это правило, ремонт коробки может стоить дорого.
Настоящей звездой надежности является гибридная версия с 2,5-литровым двигателем, которая появилась после рестайлинга. Такая силовая установка демонстрирует феноменальную выносливость, низкий расход топлива в городе и высокую ликвидность при перепродаже. Это тот случай, когда сложные технологии работают в пользу кошелька владельца.
Ситуация с дизелями более сложная. Агрегаты серии D-4D объемом 2 литра собственного производства Toyota в целом надежны, но имеют умеренную мощность. Зато двигатель 2,2 D-CAT часто страдает от прогара прокладки головки блока цилиндров и проблем с системой очистки выхлопных газов, поэтому его покупка связана с риском. Также на рынке встречаются версии с 2-литровым дизелем от BMW (N47). Они динамичные, но дорогие в обслуживании из-за сложной конструкции привода ГРМ.
Цены в Украине
- Нижняя граница рынка: 13 500-15 000 долларов. За эту цену обычно предлагают автомобили (2013-2014) с пробегом более 200 000 км или восстановленные после ДТП варианты из США.
- Средний сегмент: 16 500-19 500 долларов. Здесь можно найти ухоженные экземпляры (2015-2016), часто официальные, с прозрачной историей обслуживания.
- Верхняя граница: 20 000-24 500 долларов. Столько стоят рестайлинговые модели последних лет выпуска (2017-2018), особенно гибридные версии в максимальных комплектациях с небольшим пробегом.
Читайте Новини.LIVE!