Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Стоит ли купить подержанный Toyota RAV4 IV

Стоит ли купить подержанный Toyota RAV4 IV

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 17:30
Подержанный Toyota RAV4 IV: стоит ли купить
2017 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Кроссовер Toyota RAV4 четвертого поколения (2013-2018) получил репутацию одного из самых надежных автомобилей в своем классе, что обуславливает высокие цены на вторичном рынке. Эксперты объяснили, оправдана ли такая переплата и с какими техническими нюансами может столкнуться будущий владелец.

Об этом написал Autokult.

Реклама
Читайте также:

Что это за авто

Четвертая генерация Toyota RAV4 стала переломным моментом для модели. Автомобиль окончательно избавился от имиджа "пляжного SUV", потеряв запасное колесо на двери багажника, и превратился в просторный семейный кроссовер с повышенным клиренсом. Несмотря на критику за жесткий пластик в салоне и специфический дизайн, эта модель остается одной из самых желанных на рынке подержанных авто.

Владельцы RAV4 IV часто жалуются на достаточно жесткую подвеску, которая детально передает неровности дороги в салон, особенно в дорестайлинговых версиях (до 2015 года). Обновление модели несколько улучшило ситуацию: инженеры поработали над шумоизоляцией и настройками ходовой части. Лакокрасочное покрытие кузова традиционно для японских авто является тонким и легко царапается, поэтому наличие сколов не всегда свидетельствует об аварийном прошлом.

Салон автомобиля, хотя и не поражает премиальными материалами, является чрезвычайно практичным. Задний ряд сидений предлагает много места для ног и ровный пол. Багажник также радует объемом (547 литров) и удобством загрузки, хотя электропривод крышки работает довольно медленно.

Также читайте:

Какого модельного года Toyota RAV4 стоит избегать

Почему подержанный кроссовер Toyota продается лучше новых

Какой двигатель выбрать

Главным преимуществом RAV4 IV являются бензиновые и гибридные силовые установки. Базовый 2-литровый атмосферный двигатель Valvematic считается очень надежным. Он часто работает в паре с вариатором Multidrive S. Эта трансмиссия служит долго, но при одном условии: регулярная замена масла каждые 60 000 км. Если предыдущий владелец игнорировал это правило, ремонт коробки может стоить дорого.

Настоящей звездой надежности является гибридная версия с 2,5-литровым двигателем, которая появилась после рестайлинга. Такая силовая установка демонстрирует феноменальную выносливость, низкий расход топлива в городе и высокую ликвидность при перепродаже. Это тот случай, когда сложные технологии работают в пользу кошелька владельца.

Ситуация с дизелями более сложная. Агрегаты серии D-4D объемом 2 литра собственного производства Toyota в целом надежны, но имеют умеренную мощность. Зато двигатель 2,2 D-CAT часто страдает от прогара прокладки головки блока цилиндров и проблем с системой очистки выхлопных газов, поэтому его покупка связана с риском. Также на рынке встречаются версии с 2-литровым дизелем от BMW (N47). Они динамичные, но дорогие в обслуживании из-за сложной конструкции привода ГРМ.

Цены в Украине

  • Нижняя граница рынка: 13 500-15 000 долларов. За эту цену обычно предлагают автомобили (2013-2014) с пробегом более 200 000 км или восстановленные после ДТП варианты из США.
  • Средний сегмент: 16 500-19 500 долларов. Здесь можно найти ухоженные экземпляры (2015-2016), часто официальные, с прозрачной историей обслуживания.
  • Верхняя граница: 20 000-24 500 долларов. Столько стоят рестайлинговые модели последних лет выпуска (2017-2018), особенно гибридные версии в максимальных комплектациях с небольшим пробегом.

авто советы цены автомобиль Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации