Главная Авто Почему б/у кроссовер Toyota продается лучше новых моделей

Почему б/у кроссовер Toyota продается лучше новых моделей

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 20:40
Старый кроссовер Toyota продается лучше новых моделей конкурентов
2020 Toyota RAV4 Фото: edmunds.com

Популярный кроссовер Toyota RAV4 продолжает доминировать на рынке, ведь подержанные авто модели покупают чаще, чем новые Volkswagen Tiguan или Mitsubishi Outlander. Главными факторами успеха эксперты называют проверенную надежность и медленную потерю стоимости, что подтверждается статистикой продаж за 2024 год.

Об этом сообщил Top Speed.

Реклама
Читайте также:

Говорят цифры

Согласно исследованию iSeeCars, которое проанализировало 7 700 000 продаж авто в 2024 году, подержанный RAV4 (в возрасте от 1 до 5 лет) занял девятое место в общем рейтинге бестселлеров вторичного рынка США. Кроссовер захватил долю 1,6%, обойдя таких титанов, как Honda CR-V (1,3%), Ford Escape (1,2%) и даже Toyota Corolla (1,4%).

Показательно, что подержанный кроссовер покупали активнее, чем новые автомобили из салона. За год было реализовано более 123 200 подержанных RAV4 (2019-2023). Для сравнения, это больше, чем продажи новых Toyota 4Runner (92 000) или Prius (44 700). Более того, старый RAV4 обошел по популярности все новые легковые модели Lexus вместе взятые, а также превзошел прямых конкурентов Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander.

Также читайте:

Нашелся кроссовер надёжнее Toyota RAV4

Появились новые значительно более дешевые версии Toyota RAV4

Технические характеристики

Основу популярности составляет проверенная техническая база. Большинство моделей на вторичном рынке оснащены 2,5-литровым атмосферным двигателем Dynamic Force (203 л.с., 250 Нм). В отличие от турбированных аналогов, этот атмосферник считается более выносливым и дешевым в обслуживании. Бензиновые версии потребляют в смешанном цикле около 7,8-8,4 литра на 100 км, а гибриды — 5,8-6 литров.

Кроссовер предлагает багажник объемом почти 2000 литров (со сложенными сиденьями) и способность буксировать прицеп весом до 680 кг (или до 1588 кг в спецверсиях). Важным аргументом в пользу моделей 2019-2022 годов является наличие современного комплекса безопасности Toyota Safety Sense 2.0 уже в базовых комплектациях.

