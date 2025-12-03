Старый кроссовер Toyota продается лучше новых моделей конкурентов

Почему б/у кроссовер Toyota продается лучше новых моделей
Популярный кроссовер Toyota RAV4 продолжает доминировать на рынке, ведь подержанные авто модели покупают чаще, чем новые Volkswagen Tiguan или Mitsubishi Outlander. Главными факторами успеха эксперты называют проверенную надежность и медленную потерю стоимости, что подтверждается статистикой продаж за 2024 год.
Говорят цифры
Согласно исследованию iSeeCars, которое проанализировало 7 700 000 продаж авто в 2024 году, подержанный RAV4 (в возрасте от 1 до 5 лет) занял девятое место в общем рейтинге бестселлеров вторичного рынка США. Кроссовер захватил долю 1,6%, обойдя таких титанов, как Honda CR-V (1,3%), Ford Escape (1,2%) и даже Toyota Corolla (1,4%).
Показательно, что подержанный кроссовер покупали активнее, чем новые автомобили из салона. За год было реализовано более 123 200 подержанных RAV4 (2019-2023). Для сравнения, это больше, чем продажи новых Toyota 4Runner (92 000) или Prius (44 700). Более того, старый RAV4 обошел по популярности все новые легковые модели Lexus вместе взятые, а также превзошел прямых конкурентов Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander.
Технические характеристики
Основу популярности составляет проверенная техническая база. Большинство моделей на вторичном рынке оснащены 2,5-литровым атмосферным двигателем Dynamic Force (203 л.с., 250 Нм). В отличие от турбированных аналогов, этот атмосферник считается более выносливым и дешевым в обслуживании. Бензиновые версии потребляют в смешанном цикле около 7,8-8,4 литра на 100 км, а гибриды — 5,8-6 литров.
Кроссовер предлагает багажник объемом почти 2000 литров (со сложенными сиденьями) и способность буксировать прицеп весом до 680 кг (или до 1588 кг в спецверсиях). Важным аргументом в пользу моделей 2019-2022 годов является наличие современного комплекса безопасности Toyota Safety Sense 2.0 уже в базовых комплектациях.
