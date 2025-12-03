Старий кросовер Toyota продається краще за нові моделі конкурентів

2020 Toyota RAV4 Фото: edmunds.com

Популярний кросовер Toyota RAV4 продовжує домінувати на ринку, адже вживані авто моделі купують частіше, ніж нові Volkswagen Tiguan або Mitsubishi Outlander. Головними факторами успіху експерти називають перевірену надійність та повільну втрату вартості, що підтверджується статистикою продажів за 2024 рік.

Про це повідомив Top Speed.

Говорять цифри

Згідно з дослідженням iSeeCars, яке проаналізувало 7 700 000 продажів авто у 2024 році, вживаний RAV4 (віком від 1 до 5 років) посів дев'яте місце в загальному рейтингу бестселерів вторинного ринку США. Кросовер захопив частку 1,6%, обійшовши таких титанів, як Honda CR-V (1,3%), Ford Escape (1,2%) та навіть Toyota Corolla (1,4%).

Показовим є те, що вживаний кросовер купували активніше, ніж нові автомобілі з салону. За рік було реалізовано понад 123 200 вживаних RAV4 (2019–2023). Для порівняння, це більше, ніж продажі нових Toyota 4Runner (92 000) чи Prius (44 700). Щобільше, старий RAV4 обійшов за популярністю всі нові легкові моделі Lexus разом узяті, а також перевершив прямих конкурентів Volkswagen Tiguan та Mitsubishi Outlander.

Технічні характеристики

Основу популярності складає перевірена технічна база. Більшість моделей на вторинному ринку оснащені 2,5-літровим атмосферним двигуном Dynamic Force (203 к.с., 250 Нм). На відміну від турбованих аналогів, цей атмосферник вважається витривалішим та дешевшим в обслуговуванні. Бензинові версії споживають у змішаному циклі близько 7,8–8,4 літра на 100 км, а гібриди — 5,8–6 літрів.

Кросовер пропонує багажник об'ємом майже 2000 літрів (зі складеними сидіннями) та здатність буксирувати причіп вагою до 680 кг (або до 1588 кг у спецверсіях). Важливим аргументом на користь моделей 2019–2022 років є наявність сучасного комплексу безпеки Toyota Safety Sense 2.0 вже у базових комплектаціях.