Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Что на самом деле означает логотип Toyota: 11 скрытых смыслов

Что на самом деле означает логотип Toyota: 11 скрытых смыслов

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 13:50
Что на самом деле означает логотип Toyota: 11 скрытых смыслов
Логотип Toyota. Фото: cpomagazine.com

Известный всему миру логотип японского бренда Toyota часто воспринимают как стилизованную букву Т, однако он содержит гораздо более глубокую философию. Эмблему разрабатывали в течение пяти лет, заложив в нее 11 скрытых значений, отражающих ценности корпорации. Современный логотип появился в октябре 1989 года, в честь 50-летия Toyota Motor Corporation. Первым автомобилем, который его получил, стал роскошный Toyota Celsior, японский аналог новаторского Lexus LS первого поколения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Символика сердец

Два внутренних овала, которые пересекаются, олицетворяют сердца клиента и компании. Их наложение друг на друга выражает взаимное доверие и выгоду от сотрудничества. Кроме визуального сходства с главной буквой названия, эти элементы также ассоциируются с автомобильным рулем.

Большой внешний овал означает земной шар, который обнимает бренд. Это отражает глобальные амбиции и экспансию японского гиганта на мировые рынки. Пустые пространства внутри логотипа скрывают такие ценности, как качество, инновационность, радость от вождения и социальная ответственность.

Магия каллиграфии

Линии овалов имеют разную толщину, что отсылает к традиционному японскому искусству каллиграфии. Неофициально считается, что с помощью элементов эмблемы можно воспроизвести каждую букву названия бренда. Это свидетельствует о внимании дизайнеров к деталям при создании знака.

Название корпорации отличается от фамилии основателя Тойода из-за особенностей японского письма. Для написания слова Toyota требуется ровно восемь толчков кисти. Число восемь в азиатской культуре является символом процветания и успеха.

Кроме цифровой символики, изменение названия улучшило звучание бренда. Наличие беззвучной согласной делает слово более гармоничным, что критически важно для японской философии. Подобный подход к неймингу позволил марке легче интегрироваться в мировое сообщество.

Ранее Новини.LIVE писали, зачем Toyota официально ослабила стандарты качества. Компания внедряет программу Smart Standard Activity, которая предусматривает отказ от чрезмерно строгих требований к второстепенным компонентам. Такие шаги должны помочь снизить производственные затраты и повысить эффективность на всех уровнях.

Также читайте о шести вечных двигателях Toyota. Эти агрегаты стали символом японской инженерии благодаря чрезвычайной выносливости и простоте конструкции. Большинство из них легко преодолевают отметку 400 000 км только при условии регулярной замены масла.

авто история автомобиль Логотип Toyota
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации