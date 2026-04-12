Не Toyota: какими кроссоверами больше всего довольны водители

Honda CR-V 2026 года. Фото: caranddriver.com

Высокий уровень лояльности к бренду свидетельствует о глубоком доверии клиентов и качестве продукта. Согласно исследованию JD Power 2025 года, водители кроссоверов чаще всего остаются верными японским производителям при выборе нового транспортного средства. Повторное приобретение авто той же марки зависит от стоимости обслуживания, безопасности и ликвидности модели на вторичном рынке.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Мировые лидеры

Среди массовых брендов кроссоверов первое место второй год подряд занимает Honda. 62% владельцев автомобилей этой марки выбирают ее снова при обновлении своего автопарка. На второй строчке уверенно держится Subaru.

В премиальном сегменте самый высокий уровень преданности демонстрируют покупатели Lexus. Более 57% клиентов возвращаются к этому бренду, а второе место среди люксовых марок принадлежит BMW. Исследование базируется на реальных данных о процентном соотношении владельцев, которые выбирают один и тот же бренд в дилерских центрах.

Факторы успеха

Лояльность водителей определяется не только доступной ценой, но и низкими затратами на ежедневное содержание. Вице-президент JD Power Тайсон Джомини отмечает, что кроссоверы проверенных брендов лучше сохраняют стоимость при дальнейшей перепродаже. Ухудшение качества или значительный рост стоимости сервиса становятся основными причинами отказа потребителей от привычной марки.

Важную роль играют рыночные условия, наличие конкретных моделей и выгодные поощрительные предложения от производителей. Покупатели ценят надежность, которая обеспечивает длительную ценность транспортного средства в течение всего срока эксплуатации. Экономическая нестабильность или изменение таможенных тарифов также могут существенно повлиять на окончательное решение о повторной покупке.

Популярный выбор

Безусловным лидером продаж среди кроссоверов Honda остается модель CR-V. Это первый кроссовер бренда, самостоятельно разработанный компанией еще в 1997 году. Современная версия 2026 года получила турбодвигатель объемом 1,5 л и передовые цифровые технологии для комфортных поездок.

Базовая цена новинки составляет 30 920 долларов за начальную комплектацию. Автомобиль оснащается 9-дюймовым сенсорным экраном, беспроводными системами подключения смартфонов и полным приводом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что шестое поколение Toyota RAV4 на украинском рынке ожидается уже в начале июля 2026 года. Официальный ценовой диапазон новинки составит от 42 000 до 54 000 долларов в зависимости от выбранного уровня оснащения и типа силовой установки.

