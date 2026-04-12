Не Toyota: якими кросоверами найбільше задоволені водії

Honda CR-V 2026 року. Фото: caranddriver.com

Високий рівень лояльності до бренду свідчить про глибоку довіру клієнтів та якість продукту. Згідно з дослідженням JD Power 2025 року, водії кросоверів найчастіше залишаються вірними японським виробникам при виборі нового транспортного засобу. Повторне придбання авто тієї самої марки залежить від вартості обслуговування, безпеки та ліквідності моделі на вторинному ринку.

Світові лідери

Серед масових брендів кросоверів перше місце другий рік поспіль посідає Honda. 62% власників автомобілів цієї марки обирають її знову під час оновлення свого автопарку. На другій сходинці впевнено тримається Subaru.

У преміальному сегменті найвищий рівень відданості демонструють покупці Lexus. Понад 57% клієнтів повертаються до цього бренду, а друге місце серед люксових марок належить BMW. Дослідження базується на реальних даних щодо відсоткового співвідношення власників, які обирають той самий бренд у дилерських центрах.

Фактори успіху

Лояльність водіїв визначається не лише доступною ціною, а й низькими витратами на щоденне утримання. Віцепрезидент JD Power Тайсон Джоміні зазначає, що кросовери перевірених брендів краще зберігають вартість при подальшому перепродажі. Погіршення якості або значне зростання вартості сервісу стають основними причинами відмови споживачів від звичної марки.

Важливу роль відіграють ринкові умови, наявність конкретних моделей та вигідні заохочувальні пропозиції від виробників. Покупці цінують надійність, яка забезпечує тривалу цінність транспортного засобу протягом усього терміну експлуатації. Економічна нестабільність або зміна митних тарифів також можуть суттєво вплинути на остаточне рішення про повторну купівлю.

Популярний вибір

Безумовним лідером продажів серед кросоверів Honda залишається модель CR-V. Це перший кросовер бренду, самостійно розроблений компанією ще у 1997 році. Сучасна версія 2026 року отримала турбодвигун об’ємом 1,5 л та передові цифрові технології для комфортних поїздок.

Базова ціна новинки становить 30 920 доларів за початкову комплектацію. Автомобіль оснащується 9-дюймовим сенсорним екраном, бездротовими системами підключення смартфонів та повним приводом.

