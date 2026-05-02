Усі покоління Porsche 911 від найгіршого до найкращого

Porsche 930 Turbo. Фото: topgear.com

Легендарний Porsche 911 пройшов шлях довжиною в 60 років, еволюціонувавши від простого нащадка Volkswagen до технологічного шедевра. За вісім поколінь цей спорткар став еталоном, на який орієнтується вся автомобільна галузь. Кожна генерація додавала інновації, що змінювали уявлення про швидкість та керованість на дорогах загального користування. Навіть найменш вдалі версії цієї моделі часто перевершували конкурентів свого часу.

Porsche 996

Це покоління (1998–2004) вважається найбільш суперечливим через перехід на водяне охолодження двигуна. Фанати сприйняли це як порушення традицій, а дизайн фар у формі яєчні викликав хвилю критики. Проте модель Carrera прискорювалася до 100 км/год за 4,6 с, а версія Turbo розвивала швидкість до 312 км/год.

Технічні проблеми з підшипником IMS на атмосферних двигунах лише підігрівали скептицизм покупців. Проте 996 став важливим кроком у модернізації лінійки, запропонувавши кращу паливну економічність та знижений рівень шуму. Потужність двигуна 3,4 л становила 296 к.с., що було значним прогресом для того часу.

Porsche 964

Випущена у 1989 році модель отримала 85% нових компонентів, зберігши впізнаваний силует кузова. Головною зміною стала поява повного привода Carrera 4 та автоматичної трансмісії Tiptronic. Аеродинамічні бампери замінили старі конструкції, що дозволило знизити коефіцієнт лобового опору до 0,32 Cd.

Інженери замінили стару торсійну підвіску на сучасну конструкцію Weissach з самокеруючими елементами. Це суттєво покращило стійкість на дорозі та зменшило схильність до надмірної повертальності. Версія Turbo з двигуном 3,3 л видавала 322 к.с. і розганялася до сотні за 4 с.

Porsche 997

Це покоління (2005–2011) повернуло класичні круглі фари та стало найбільш комерційно успішним в історії. У лінійці було представлено 24 різні модифікації, включаючи купе, тарга та кабріолети. Вперше було впроваджено 7-ступеневу коробку передач PDK з подвійним зчепленням.

Модель Carrera S отримала 3,8-літровий двигун на 385 к.с. Турбована версія 2010 року з потужністю 493 к.с. демонструвала розгін до сотні за 3,4 с.

Porsche 991

Генерація 2011–2019 років поєднала екстремальну потужність з комфортом для щоденних поїздок у місті. Використання нових технологій зробило автомобіль легким у керуванні навіть у заторах.

Особливе місце посіла серія Speedster з 4-літровим атмосферним двигуном на 502 к.с. Модель отримала регульовану спортивну підвіску та систему керування чотирма колесами. Вона здатна прискорюватися до 100 км/год менш ніж за 3,8 с без використання турбонаддуву. Це покоління довело, що Porsche 911 може бути ідеальним автомобілем на кожен день.

Porsche 992

Сучасне покоління, що випускається з 2019 року, є піком інженерної думки Porsche. Версія Turbo S з двигуном 3,7 л видає приголомшливі 640 к.с. Це дозволяє автомобілю досягати позначки 100 км/год за 2,2 с, що ставить його в один ряд з найдорожчими суперкарами світу.

Для поціновувачів класики доступна 7-ступенева механічна коробка передач. Проте 8-ступенева автоматична трансмісія PDK забезпечує максимально ефективну передачу крутного моменту. Максимальна швидкість моделі сягає 330 км/год, що робить його найшвидшим у поточній лінійці.

Porsche 993

Остання генерація з повітряним охолодженням (1995–1998) вважається однією з найкрасивіших. Повністю алюмінієвий підрамник та багатоважільна підвіска зробили керування максимально точним. Зіркою став Turbo на 400 к.с. із повним приводом від суперкара 959.

Обмежена серія GT2 важила на 181 кг менше за стандартний Turbo і призначалася для перегонів. Було випущено лише 194 дорожні версії цієї моделі. Це покоління закрило еру повітряного охолодження, ставши справжньою іконою серед колекціонерів.

Porsche Classic

Оригінал 1963 року заклав фундамент всієї 60-річної історії бренду. Хоча за сучасними мірками перші 911 були повільними, вони пропонували унікальне відчуття керма та характерний звук опозитного двигуна. Автомобіль мав 2-літровий двигун потужністю 148 к.с.

Покращена версія 911S 1966 року отримала двигун на 160 к.с. При вазі лише 1073 кг цей спорткар розганявся до 100 км/год за 7,4 с. Простий та елегантний силует цього автомобіля став основою для дизайну всіх наступних поколінь.

G-Series Porsche

Ця серія (1973–1989) протрималася на конвеєрі 24 роки завдяки постійним вдосконаленням. Поява легендарного 930 Turbo з величезним заднім антикрилом зробила це покоління символом 1980-х. Він став найшвидшим серійним автомобілем Німеччини свого часу.

Двигун 3,3 л з турбонаддувом видавав потужність, яка дозволяла досягати сотні за 4,9 с. Модель отримала триточкові паски безпеки та інтегровані підголівники для відповідності суворим стандартам безпеки. Саме G-Series остаточно закріпив за Porsche 911 статус легенди світового автопрому.

Раніше Новини.LIVE писали, що таке електричний турбокомпресор та навіщо він автомобілю. Наприклад, Porsche 911 Turbo S 2026 року з потужністю 701 к.с. розганяється до 100 км/год лише за 2,4 секунди.

Також читайте, наскільки надійні автомобілі Porsche з пробігом. Купівля вживаного спорткара сьогодні розглядається як надійна інвестиція за умови розуміння витрат на експлуатацію.