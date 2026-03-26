Що таке електричний турбокомпресор та навіщо він автомобілю

Porsche 911 Turbo S. Фото: wah.ua

Електричні турбокомпресори стають новим стандартом для високопродуктивних автомобілів, пропонуючи суттєве збільшення потужності та ефективності. На відміну від класичних агрегатів, ці пристрої використовують електричну енергію для миттєвого розкручування турбіни. Технологія дозволяє повністю позбутися затримки при натисканні педалі газу, відомої як турбояма. Використання подібних систем раніше було доступне лише в болідах Формули 1.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Принцип роботи

Класична турбіна працює користуючись з відпрацьованих газів, які мають накопичити достатній тиск для стиснення свіжого повітря. Електричний аналог здатний залучити електромотор ще до того, як потік газів стане інтенсивним. Як тільки тиск вихлопу досягає потрібного рівня, електрика вимикається, і вузол переходить у традиційний режим роботи.

Така комбінація дозволяє встановлювати турбіни більшого розміру без ризику збільшення інерційності. Більший діаметр полегшує проходження газів, що сприяє повному згорянню пального та зниженню викидів. Традиційні системи обмежені в габаритах, адже велика турбіна вимагала б занадто багато часу на розкручування, що погіршувало б динаміку.

Ефективність енергії

Нова технологія відкриває можливості для рекуперації енергії, подібно до систем регенеративного гальмування. Електромотори всередині компресора можуть контролювати швидкість обертання турбіни, перетворюючи надлишковий рух на електричний заряд. Замість того щоб просто скидати зайвий тиск через клапан, система повертає енергію в електричну мережу автомобіля.

Показники сучасних спорткарів з такими системами вражають. Наприклад, Porsche 911 Turbo S 2026 року з потужністю 701 к.с. розганяється до 100 км/год лише за 2,4 секунди. Максимальна швидкість автомобіля сягає 322 км/год на літніх шинах.

Також читайте:

Чому сучасні турбодвигуни авто ламаються вже на 150 000 км

Помилки водіїв, які руйнують турбодвигун в автомобілі

Вартість системи

Основним недоліком електричних турбін залишається їхня надзвичайна ціна та складність конструкції. Наразі подібне оснащення отримують лише ексклюзивні моделі від Ferrari, Mercedes-AMG та Porsche, вартість яких обчислюється сотнями тисяч доларів. Це пояснюється корінням технології у світі професійних перегонів, де ціна деталей не є пріоритетом.

Математичне правило надійності систем стверджує, що чим більше компонентів, тим вища ймовірність поломки. Велика кількість датчиків та електроприводів робить вузол менш стійким до тривалої експлуатації порівняно з простими механічними аналогами. Проте для покупців суперкарів рекордна динаміка залишається вагомішим аргументом за потенційні витрати на сервіс.