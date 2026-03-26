Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Що таке електричний турбокомпресор та навіщо він автомобілю

Що таке електричний турбокомпресор та навіщо він автомобілю

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 06:00
Porsche 911 Turbo S. Фото: wah.ua

Електричні турбокомпресори стають новим стандартом для високопродуктивних автомобілів, пропонуючи суттєве збільшення потужності та ефективності. На відміну від класичних агрегатів, ці пристрої використовують електричну енергію для миттєвого розкручування турбіни. Технологія дозволяє повністю позбутися затримки при натисканні педалі газу, відомої як турбояма. Використання подібних систем раніше було доступне лише в болідах Формули 1.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Принцип роботи

Класична турбіна працює користуючись з відпрацьованих газів, які мають накопичити достатній тиск для стиснення свіжого повітря. Електричний аналог здатний залучити електромотор ще до того, як потік газів стане інтенсивним. Як тільки тиск вихлопу досягає потрібного рівня, електрика вимикається, і вузол переходить у традиційний режим роботи.

Така комбінація дозволяє встановлювати турбіни більшого розміру без ризику збільшення інерційності. Більший діаметр полегшує проходження газів, що сприяє повному згорянню пального та зниженню викидів. Традиційні системи обмежені в габаритах, адже велика турбіна вимагала б занадто багато часу на розкручування, що погіршувало б динаміку.

Ефективність енергії

Нова технологія відкриває можливості для рекуперації енергії, подібно до систем регенеративного гальмування. Електромотори всередині компресора можуть контролювати швидкість обертання турбіни, перетворюючи надлишковий рух на електричний заряд. Замість того щоб просто скидати зайвий тиск через клапан, система повертає енергію в електричну мережу автомобіля.

Показники сучасних спорткарів з такими системами вражають. Наприклад, Porsche 911 Turbo S 2026 року з потужністю 701 к.с. розганяється до 100 км/год лише за 2,4 секунди. Максимальна швидкість автомобіля сягає 322 км/год на літніх шинах.

Вартість системи

Основним недоліком електричних турбін залишається їхня надзвичайна ціна та складність конструкції. Наразі подібне оснащення отримують лише ексклюзивні моделі від Ferrari, Mercedes-AMG та Porsche, вартість яких обчислюється сотнями тисяч доларів. Це пояснюється корінням технології у світі професійних перегонів, де ціна деталей не є пріоритетом.

Математичне правило надійності систем стверджує, що чим більше компонентів, тим вища ймовірність поломки. Велика кількість датчиків та електроприводів робить вузол менш стійким до тривалої експлуатації порівняно з простими механічними аналогами. Проте для покупців суперкарів рекордна динаміка залишається вагомішим аргументом за потенційні витрати на сервіс.

авто Porsche Mercedes-Benz автомобіль Мотор Ferrari двигун Mercedes AMG
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації