Что такое электрический турбокомпрессор и зачем он автомобилю

Porsche 911 Turbo S. Фото: wah.ua

Электрические турбокомпрессоры становятся новым стандартом для высокопроизводительных автомобилей, предлагая существенное увеличение мощности и эффективности. В отличие от классических агрегатов, эти устройства используют электрическую энергию для мгновенного раскручивания турбины. Технология позволяет полностью избавиться от задержки при нажатии педали газа, известной как турбояма. Использование подобных систем ранее было доступно только в болидах Формулы 1.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Принцип работы

Классическая турбина работает пользуясь из отработанных газов, которые должны накопить достаточное давление для сжатия свежего воздуха. Электрический аналог способен задействовать электромотор еще до того, как поток газов станет интенсивным. Как только давление выхлопа достигает нужного уровня, электричество выключается, и узел переходит в традиционный режим работы.

Такая комбинация позволяет устанавливать турбины большего размера без риска увеличения инерционности. Больший диаметр облегчает прохождение газов, что способствует полному сгоранию топлива и снижению выбросов. Традиционные системы ограничены в габаритах, ведь большая турбина требовала бы слишком много времени на раскрутку, что ухудшало бы динамику.

Эффективность энергии

Новая технология открывает возможности для рекуперации энергии, подобно системам регенеративного торможения. Электромоторы внутри компрессора могут контролировать скорость вращения турбины, превращая избыточное движение в электрический заряд. Вместо того чтобы просто сбрасывать излишнее давление через клапан, система возвращает энергию в электрическую сеть автомобиля.

Показатели современных спорткаров с такими системами впечатляют. Например, Porsche 911 Turbo S 2026 года с мощностью 701 л.с. разгоняется до 100 км/ч всего за 2,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 322 км/ч на летних шинах.

Стоимость системы

Основным недостатком электрических турбин остается их чрезвычайная цена и сложность конструкции. Сейчас подобное оснащение получают только эксклюзивные модели от Ferrari, Mercedes-AMG и Porsche, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч долларов. Это объясняется корнями технологии в мире профессиональных гонок, где цена деталей не является приоритетом.

Математическое правило надежности систем утверждает, что чем больше компонентов, тем выше вероятность поломки. Большое количество датчиков и электроприводов делает узел менее устойчивым к длительной эксплуатации по сравнению с простыми механическими аналогами. Однако для покупателей суперкаров рекордная динамика остается более весомым аргументом, чем потенциальные расходы на сервис.