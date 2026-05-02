Все поколения Porsche 911 от худшего к лучшему

Porsche 930 Turbo. Фото: topgear.com

Легендарный Porsche 911 прошел путь длиной в 60 лет, эволюционировав от простого потомка Volkswagen до технологического шедевра. За восемь поколений этот спорткар стал эталоном, на который ориентируется вся автомобильная отрасль. Каждая генерация добавляла инновации, которые меняли представление о скорости и управляемости на дорогах общего пользования. Даже наименее удачные версии этой модели часто превосходили конкурентов своего времени.

Porsche 996

Это поколение (1998-2004) считается наиболее противоречивым из-за перехода на водяное охлаждение двигателя. Фанаты восприняли это как нарушение традиций, а дизайн фар в форме яичницы вызвал волну критики. Тем не менее модель Carrera ускорялась до 100 км/ч за 4,6 с, а версия Turbo развивала скорость до 312 км/ч.

Технические проблемы с подшипником IMS на атмосферных двигателях только подогревали скептицизм покупателей. Однако 996 стал важным шагом в модернизации линейки, предложив лучшую топливную экономичность и сниженный уровень шума. Мощность двигателя 3,4 л составляла 296 л.с., что было значительным прогрессом для того времени.

Porsche 964

Выпущенная в 1989 году модель получила 85% новых компонентов, сохранив узнаваемый силуэт кузова. Главным изменением стало появление полного привода Carrera 4 и автоматической трансмиссии Tiptronic. Аэродинамические бамперы заменили старые конструкции, что позволило снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,32 Cd.

Инженеры заменили старую торсионную подвеску на современную конструкцию Weissach с самоуправляемыми элементами. Это существенно улучшило устойчивость на дороге и уменьшило склонность к чрезмерной поворачиваемости. Версия Turbo с двигателем 3,3 л выдавала 322 л.с. и разгонялась до сотни за 4 с.

Porsche 997

Это поколение (2005-2011) вернуло классические круглые фары и стало самым коммерчески успешным в истории. В линейке было представлено 24 различные модификации, включая купе, тарга и кабриолеты. Впервые была внедрена 7-ступенчатая коробка передач PDK с двойным сцеплением.

Модель Carrera S получила 3,8-литровый двигатель на 385 л.с. Турбированная версия 2010 года с мощностью 493 л.с. демонстрировала разгон до сотни за 3,4 с.

Porsche 991

Генерация 2011-2019 годов соединила экстремальную мощность с комфортом для ежедневных поездок в городе. Использование новых технологий сделало автомобиль легким в управлении даже в пробках.

Особое место заняла серия Speedster с 4-литровым атмосферным двигателем на 502 л.с. Модель получила регулируемую спортивную подвеску и систему управления четырьмя колесами. Она способна ускоряться до 100 км/ч менее чем за 3,8 с без использования турбонаддува. Это поколение доказало, что Porsche 911 может быть идеальным автомобилем на каждый день.

Porsche 992

Современное поколение, выпускаемое с 2019 года, является пиком инженерной мысли Porsche. Версия Turbo S с двигателем 3,7 л выдает потрясающие 640 л.с. Это позволяет автомобилю достигать отметки 100 км/ч за 2,2 с, что ставит его в один ряд с самыми дорогими суперкарами мира.

Для ценителей классики доступна 7-ступенчатая механическая коробка передач. Однако 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия PDK обеспечивает максимально эффективную передачу крутящего момента. Максимальная скорость модели достигает 330 км/ч, что делает его самым быстрым в текущей линейке.

Porsche 993

Последняя генерация с воздушным охлаждением (1995-1998) считается одной из самых красивых. Полностью алюминиевый подрамник и многорычажная подвеска сделали управление максимально точным. Звездой стал Turbo на 400 л.с. с полным приводом от суперкара 959.

Ограниченная серия GT2 весила на 181 кг меньше стандартного Turbo и предназначалась для гонок. Было выпущено всего 194 дорожные версии этой модели. Это поколение закрыло эру воздушного охлаждения, став настоящей иконой среди коллекционеров.

Porsche Classic

Оригинал 1963 года заложил фундамент всей 60-летней истории бренда. Хотя по современным меркам первые 911 были медленными, они предлагали уникальное ощущение руля и характерный звук оппозитного двигателя. Автомобиль имел 2-литровый двигатель мощностью 148 л.с.

Улучшенная версия 911S 1966 года получила двигатель на 160 л.с. При весе всего 1073 кг этот спорткар разгонялся до 100 км/ч за 7,4 с. Простой и элегантный силуэт этого автомобиля стал основой для дизайна всех последующих поколений.

G-Series Porsche

Эта серия (1973-1989) продержалась на конвейере 24 года благодаря постоянным усовершенствованиям. Появление легендарного 930 Turbo с огромным задним антикрылом сделало это поколение символом 1980-х. Он стал самым быстрым серийным автомобилем Германии своего времени.

Двигатель 3,3 л с турбонаддувом выдавал мощность, которая позволяла достигать сотни за 4,9 с. Модель получила трехточечные ремни безопасности и интегрированные подголовники для соответствия строгим стандартам безопасности. Именно G-Series окончательно закрепил за Porsche 911 статус легенды мирового автопрома.

Porsche 911 Turbo S 2026 года с мощностью 701 л.с. разгоняется до 100 км/ч всего за 2,4 секунды.

