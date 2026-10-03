Швидші за кросовери: п'ять маленьких авто з потужними моторами

Mercedes-Benz A45 AMG 2020 року. Фото: drive.com.au

Інженери нерідко створювали екстремальні машини, поєднуючи легкий компактний кузов з колосальною віддачею силового агрегату. Протягом останніх десятиліть у серійний продаж виходили заряджені компактні автомобілі, які за динамікою та кінськими силами залишали позаду великі кросовери. Легка вага у поєднанні з турбінами дозволяла цим хетчбекам розганятися до 100 км/год за кілька секунд. Експерти зібрали п'ять найяскравіших моделей різних епох, які виявилися потужнішими за тогочасні кросовери та позашляховики.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Сучасні ракети

Німецький хетчбек Mercedes-Benz A45 AMG нинішнього десятиліття отримав 2-літровий турбомотор на 415 к.с. Цей показник суттєво перевищує віддачу більшості сімейних кросоверів, включно з Ford Explorer ST на 385 к.с. Мала маса та продумана аеродинаміка дозволяють компактній машині набирати 100 км/год за 3,9 секунди.

Його попередник з 2000-х років, хетчбек Audi RS 3, видавав 395 к.с. завдяки 5-циліндровому мотору та фірмовому повному приводу. Цей невеликий автомобіль виявився потужнішим за тогочасний пікап Ford SVT Raptor з двигуном V8 об'ємом 5,4 літра, який видавав лише 320 к.с.

Легенди минулого

Французький Renault Clio V6 RS 2000 року отримав 3-літровий мотор V6 на 255 к.с., який розмістили замість задніх сидінь. Цей компактний хетчбек виявився потужнішим за рамний позашляховик Toyota Land Cruiser з двигуном V8 того ж періоду.

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У 1990-х роках ралійний Nissan Pulsar GTI-R з 2-літровим турбомотором на 228 к.с. та повнопривідною трансмісією обходив за динамікою тогочасні рамні машини. Позашляховик Jeep Grand Cherokee з мотором V8 об'ємом 5,2 літра видавав лише 190 к.с., а Nissan Pathfinder мав у своєму розпорядженні скромні 168 к.с.

Італійський хетчбек Lancia Delta S4 Stradale з 1980-х років мав 1,8-літровий мотор з турбіною та компресором на 250 к.с. Це перевищувало показники великого позашляховика Jeep Grand Wagoneer з величезним мотором V8, який видавав лише 140 к.с.

Раніше Новини.LIVE писали, про два сімейні кросовери 2026 року, потужніші за легендарний Bugatti Veyron. Сьогодні звичайні машини для поїздок з дітьми пропонують показники, які раніше були доступні лише власникам дорогих суперкарів.

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