Альтернативы Ford Focus на вторичном рынке: лучшие модели

Ford Focus 2019 года. Фото: netcarshow.com

Американский хэтчбек ценят за увлекательное вождение, практичность и большой выбор на вторичном рынке. Однако у Ford Focus есть множество достойных конкурентов, которые предлагают более вместительный багажник, более простые двигатели или более комфортную подвеску. На украинском рынке подержанных автомобилей существует несколько проверенных моделей, способных стать отличной альтернативой. Перед покупкой стоит изучить характеристики силовых агрегатов, тип трансмиссии и общее состояние кузова.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

Реклама

Немецкий стандарт

Легендарный хэтчбек Volkswagen Golf шестого (2008–2012) и седьмого (2012–2020) поколений привлекает качественными материалами отделки и отличной шумоизоляцией. Автомобиль сохраняет высокую ликвидность на рынке, а дизельные версии 1.6 TDI и 2.0 TDI идеально подходят для дальних поездок. Однако экземпляры с роботизированной коробкой DSG требуют обязательной диагностики перед сделкой.

Родственная ему чешская модель Skoda Octavia в кузовах A5 (2004–2013) и A7 (2013–2020) построена на общей немецкой платформе концерна Volkswagen. Она считается одной из самых практичных альтернатив благодаря багажнику объемом от 560 до 610 литров и оцинкованному кузову. Базовый атмосферный бензиновый двигатель 1.6 MPI надежен и хорошо подходит для установки ГБО, а дизель 2.0 TDI радует высокой тягой и экономичностью.

Французский бестселлер

Renault Megane третьего (2008–2016) и четвертого (2015–2022) поколений станет отличным выбором для ценителей плавного хода. При одинаковом бюджете этот автомобиль часто удается найти гораздо более свежего года выпуска. Мягкая подвеска прекрасно поглощает неровности украинских дорог, создавая высокий уровень комфорта в салоне.

Читайте также:

Наибольшей популярностью пользуется версия с турбодизелем 1.5 dCi и механической коробкой передач. Этот агрегат демонстрирует минимальный расход топлива, который в среднем составляет около 4,5 л/100 км в смешанном цикле. Главное проверить состояние сажевого фильтра и топливной системы.

Корейская простота

Хэтчбек Kia Ceed первого (2006–2012), второго (2012–2018) и третьего (2018–2024) поколений разрабатывался специально с учетом предпочтений европейских водителей. Главным преимуществом модели является относительно простая конструкция и доступные по цене запчасти. Автомобиль отличается просторным салоном и хорошей базовой комплектацией.

Оптимальными считаются бензиновые атмосферные двигатели 1.4 и 1.6 MPI. Они работают в паре с надёжной механической коробкой передач или классическим автоматом с гидротрансформатором. Такая комбинация позволяет избежать рисков, связанных с дорогостоящим ремонтом роботизированных трансмиссий.

Японский драйв

Японская Mazda 3 поколений BL (2009–2013) и BM (2013–2019) наиболее близка по характеру к Ford Focus и дарит схожее удовольствие от вождения. Модель выделяется точным, выверенным рулем, прекрасно настроенным шасси и ярким дизайном.

В поколении BM особого внимания заслуживают атмосферные бензиновые двигатели семейства SkyActiv объемом 1,5 и 2 л. Они сочетаются с надежным классическим автоматом, что является важным преимуществом. Перед покупкой следует тщательно проверить кузов на наличие коррозии и следов восстановления после ДТП.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать подержанный Ford Focus IV. Отличные ходовые качества, просторный салон и экономичные двигатели: три особенности, которыми последнее поколение Ford Focus гордилось с момента премьеры в 2018 году.

Также читайте, какие надежные модели Ford лучше покупать подержанными. Специалисты Consumer Reports проанализировали историю поломок и отметили несколько удачно сконструированных машин.