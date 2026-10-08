Альтернативи Ford Focus на вторинному ринку: кращі моделі

Ford Focus 2019 року. Фото: netcarshow.com

Американський хетчбек цінують за азартне керування, практичність та великий вибір на вторинному ринку. Проте Ford Focus має безліч гідних суперників, які пропонують більший багажник, простіші мотори чи комфортнішу підвіску. На українському ринку вживаних авто існує кілька перевірених моделей, здатних стати чудовою заміною. Перед купівлею варто вивчити характеристики силових агрегатів, тип трансмісії та загальний стан кузова.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

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Німецький стандарт

Легендарний хетчбек Volkswagen Golf у шостому (2008–2012) та сьомому (2012–2020) поколіннях приваблює якісними матеріалами оздоблення та відмінною шумоізоляцією. Автомобіль зберігає високу ліквідність на ринку, а дизельні версії 1.6 TDI та 2.0 TDI ідеально підходять для далеких поїздок. Проте екземпляри з роботизованою коробкою DSG вимагають обов'язкової діагностики перед угодою.

Споріднена з ним чеська модель Skoda Octavia в кузовах A5 (2004–2013) та A7 (2013–2020) побудована на спільній німецькій платформі концерну Volkswagen. Вона вважається однією з найпрактичніших альтернатив завдяки багажнику об'ємом від 560 до 610 літрів та оцинкованому кузову. Базовий атмосферний бензиновий мотор 1.6 MPI надійний і добре підходить під ГБО, а дизель 2.0 TDI тішить високою тягою та економічністю.

Французький бестселер

Renault Megane третього (2008–2016) та четвертого (2015–2022) поколінь стане чудовим вибором для поціновувачів м'якого ходу. За однакового бюджету цей автомобіль часто вдається знайти значно свіжішого року випуску. М'яка підвіска чудово поглинає нерівності українських доріг, створюючи високий рівень комфорту в салоні.

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Найбільшу популярність має версія з турбодизелем 1.5 dCi та механічною коробкою передач. Цей агрегат демонструє мінімальну витрату пального, яка в середньому становить близько 4,5 л/100 км у змішаному циклі. Головне перевірити стан сажового фільтра та паливної апаратури.

Корейська простота

Хетчбек Kia Ceed першої (2006–2012), другої (2012–2018) та третьої (2018–2024) генерацій розроблявся спеціально під уподобання європейських водіїв. Головною перевагою моделі є відносно проста конструкція та доступні за ціною запчастини. Автомобіль пропонує просторий салон і гарне базове оснащення.

Оптимальними вважаються бензинові атмосферні мотори 1.4 та 1.6 MPI. Вони працюють у парі з надійною механікою або класичним автомат-гідротрансформатором. Така комбінація дозволяє уникнути ризиків, пов'язаних з дорогим ремонтом роботизованих трансмісій.

Японський драйв

Японська Mazda 3 у поколіннях BL (2009–2013) та BM (2013–2019) найближча за характером до Ford Focus і дарує схоже задоволення від кермування. Модель виділяється точним вивіреним кермом, чудово налаштованим шасі та яскравим дизайном.

У поколінні BM особливої уваги заслуговують атмосферні бензинові мотори сімейства SkyActiv об'ємом 1,5 та 2 л. Вони поєднуються з витривалим класичним автоматом, що є важливою перевагою. Перед купівлею слід ретельно перевірити кузов на наявність корозії та сліди відновлення після ДТП.

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