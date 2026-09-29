Які моделі Ford краще купувати вживаними: поради експертів

Ford Mustang 2019 року. Фото: netcarshow.com

Нові автомобілі швидко дешевшають одразу після виїзду з автосалону. Саме тому надійні моделі Ford з пробігом стають привабливою альтернативою. Фахівці Consumer Reports проаналізували історію поломок та відзначили кілька вдало сконструйованих машин. Вибір вживаного варіанта дозволяє суттєво заощадити кошти та уникнути переплати за первинне знецінення.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Легендарні моделі

Спортивне задньопривідне купе Ford Mustang 2019 та 2020 років отримало від Consumer Reports високу оцінку надійності, яка суттєво перевищує показники більшості однолітків-конкурентів. Купівля цих екземплярів дозволяє суттєво заощадити порівняно з новою модельною лінійкою, зберігши той самий класичний характер спортивного автомобіля. Завдяки суттєвій різниці в ціні версія GT попереднього покоління залишається фінансово вигідною покупкою.

Важкий пікап Ford F-250 Super Duty 2016 року залишається перевіреним робочим інструментом. Вантажівка утримує близько 76% вартості через п'ять років, проте екземпляр віком близько десяти років коштує значно дешевше за новий аналог. Купівля вживаного пікапа дозволяє уникнути переплат за перші подряпини та високі дилерські націнки, отримуючи машину для важкої щоденної роботи.

Сучасні кросовери

Електричний кросовер Ford Mustang Mach-E 2024 року втратив близько 35% від початкової ціни лише за перші роки. Аналітики відзначають суттєве покращення надійності цієї версії порівняно з попередниками, що робить її ідеальним варіантом для купівлі на вторинному ринку.

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Компактний кросовер Ford Bronco Sport 2024 року втратив близько 27% своєї початкової вартості. Автомобіль утримує позиції серед лідерів за збереженням цінності у своєму сегменті, пропонуючи перевірені вузли та чудову практичність. Водій отримує яскравий дизайн і технічну основу без необхідності сплачувати повну ціну.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купувати вживані авто з дизельним двигуном Ford EcoBlue. Попри високу економічність та хорошу динаміку, даний агрегат має специфічні технічні нюанси.

Також автоексперти назвали головні проблеми вживаного Ford Focus. Головна проблема для покупця б/в варіантів полягає в моторах серії EcoBoost, до вибору яких треба підходити дуже обережно.