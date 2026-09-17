Дизельний мотор Ford EcoBlue: чи варто купувати вживані авто з ним

Двигун EcoBlue. Фото: hotauto.parts

Купівля автомобіля на вторинному ринку вимагає глибокого розуміння особливостей його силового агрегату. Сучасний 2-літровий дизельний двигун сімейства EcoBlue від концерну Ford став основним для багатьох моделей бренду. Інженери створили цей мотор для заміни застарілої лінійки Duratorq та максимальної уніфікації деталей. Попри високу економічність та хорошу динаміку, даний агрегат має специфічні технічні нюанси.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Технічні рішення

Мотор EcoBlue отримав міцний чавунний блок циліндрів на алюмінієвій плиті та зміщений на 10 мм колінчастий вал для суттєвого зменшення тертя. Інженери застосували технологію віддзеркалення у впускній системі, де повітря в перших двох циліндрах обертається за годинниковою стрілкою, а в інших двох — проти.

Повітря подає компактна турбіна зі змінюваною геометрією та крильчаткою з аерокосмічного алюмінію, яка здатна розганятися до 240 000 об/хв. Нові п'єзофорсунки подають пальне під тиском 2000 барів через вісім мікроскопічних отворів до шести разів за такт.

Усе це забезпечило зростання крутного моменту на низьких обертах на 20% та зниження витрати пального на 10–13% у порівнянні зі старими моторами TDCi.

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Силову установку масово встановлювали як на легкові моделі Ford Focus та Kuga, так і на комерційні авто Ford Transit чи позашляховики Ford Ranger та Everest. Така уніфікація дозволила суттєво скоротити номенклатуру запчастин на складах та спростити обслуговування для автопарків.

Слабкі місця

Головним ризиком даного мотора став ремінь ГРМ, який працює безпосередньо в моторній оливі для зниження тертя. Зношування ременя призводить до потрапляння продуктів розпаду гуми в картер, що швидко забиває оливний приймач і загрожує масляним голодуванням усьому двигуну.

Тому фахівці рекомендують міняти ремінь кожні 100 000–110 000 км, а оновлення мастила з суворим допуском WSS-M2C950-A (SAE 0W-30) проводити не рідше ніж кожні 10 000 км.

П'єзофорсунки вимагають найвищої якості солярки, а на машинах 2019 року випуску траплявся фабричний дефект внутрішнього покриття каналів, яке відшаровувалося й блокувало подачу пального.

Також на автомобілях Ford Transit трапляються збої в приводі турбокомпресора з помилкою P2599 та стандартні проблеми з системами EGR, AdBlue та сажовим фільтром.

Проте за умови вчасного обслуговування, якісної оливи та пального мотор EcoBlue легко долає понад 300 000–400 000 км без капітального ремонту.

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