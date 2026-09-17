Чому холостий хід нищить дизельний двигун автомобіля

Дизельний двигун. Фото: g2dieselproducts.com

Старі дизелі мали репутацію надзвичайно витривалих агрегатів, які могли годинами працювати на місці. Сучасні дизельні двигуни отримали складні системи впорскування та екологічне обладнання з безліччю датчиків. Через особливості конструкції довга робота на холостому ходу шкодить таким моторам значно більше, ніж їзда під навантаженням. Короткочасні зупинки не завдадуть шкоди, але регулярний тривалий простій призведе до дорогого ремонту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Наслідки простою

На холостих обертах дизель працює без навантаження, тому температура в каморі згоряння суттєво падає. Пальне за таких умов згоряє не повністю, а низький тиск у циліндрах погіршує якість змащування деталей. З часом це викликає появу смолянистих відкладень, прискорене зношування внутрішніх компонентів та швидке псування технічних рідин.

Дизельні мотори розробляли саме для експлуатації під стабільним навантаженням під час руху. Постійна робота на низьких обертах не дозволяє мотору досягти необхідних робочих температур та показників тиску. У результаті власник автомобіля отримує додаткові витрати на регулярне обслуговування та передчасну заміну компонентів.

Порівняння моторів

У порівнянні з бензиновими аналогами дизельні силові установки споживають менше пального під час простою. Дослідження Національної медичної бібліотеки США показало, що дизельний мотор вантажівки витрачає близько 1,66 л пального за годину на холостому ходу проти 3,18 л у бензинового варіанта. Водночас вигода від економії дизпалива повністю нівелюється ризиком пошкодження технічної частини.

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Через недостатнє прогрівання незгоріле пальне потрапляє в моторну оливу та розріджує її. Це погіршує захисні властивості мастила та прискорює тертя рухомих деталей. Для збереження ресурсу дизельного мотора варто уникати тривалого простою з увімкненим силовим агрегатом.

Раніше Новини.LIVE писали, чому погана репутація дизеля Renault 1.5 dCi робить його вигідною покупкою. Серед надійних двигунів сучасні версії цього агрегату займають високі позиції, але негативне ставлення водіїв штучно знижує вартість машин на вторинному ринку.

Також читайте, що таке дизельний біоцид і коли водіям його використовувати. Засіб допомагає швидко знищити шкідливі мікроорганізми у паливі та захистити компоненти двигуна від передчасного зносу.