Почему холостой ход разрушает дизельный двигатель автомобиля

Дизельный двигатель. Фото: g2dieselproducts.com

Старые дизели считались чрезвычайно выносливыми агрегатами, которые могли часами работать на месте. Современные дизельные двигатели оснащены сложными системами впрыска и экологичным оборудованием с множеством датчиков. Из-за особенностей конструкции длительная работа на холостом ходу наносит таким моторам гораздо больший вред, чем езда под нагрузкой. Кратковременные остановки не причинят вреда, но регулярный длительный простой приведет к дорогостоящему ремонту.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Последствия простоя

На холостых оборотах дизель работает без нагрузки, поэтому температура в камере сгорания существенно падает. Топливо в таких условиях сгорает не полностью, а низкое давление в цилиндрах ухудшает качество смазки деталей. Со временем это приводит к появлению смолистых отложений, ускоренному износу внутренних компонентов и быстрой порче технических жидкостей.

Дизельные двигатели разрабатывались именно для эксплуатации под стабильной нагрузкой во время движения. Постоянная работа на низких оборотах не позволяет двигателю достичь необходимых рабочих температур и показателей давления. В результате владелец автомобиля несет дополнительные расходы на регулярное обслуживание и преждевременную замену компонентов.

Сравнение двигателей

По сравнению с бензиновыми аналогами дизельные силовые установки потребляют меньше топлива во время простоя. Исследование Национальной медицинской библиотеки США показало, что дизельный двигатель грузовика расходует около 1,66 л топлива в час на холостом ходу против 3,18 л у бензинового варианта. В то же время выгода от экономии дизтоплива полностью нивелируется риском повреждения технических узлов.

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Из-за недостаточного прогрева несгоревшее топливо попадает в моторное масло и разжижает его. Это ухудшает защитные свойства смазки и ускоряет износ подвижных деталей. Для сохранения ресурса дизельного двигателя следует избегать длительного простоя с включенным силовым агрегатом.

Ранее Новини.LIVE писали, почему плохая репутация дизеля Renault 1.5 dCi делает его выгодной покупкой. Среди надёжных двигателей современные версии этого агрегата занимают высокие позиции, но негативное отношение водителей искусственно снижает стоимость машин на вторичном рынке.

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